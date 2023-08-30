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Вивозив із Сумщини унікальні комплектуючі: Україна націоналізувала активи підсанкційного російського сенатора держдуми Калашникова

30 серпня, 2023 середа
16:36
Кримінал Україна націоналізувала промислове підприємство російського сенатора

У середу, 30 серпня, Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мінʼюсту про стягнення в дохід України активів, які належать підсанкційному сенатору ради федерації РФ Сергію Калашникову

Про це інформують пресцентри Служби безпеки України й Офісу генпрокурора
 
Зокрема, йдеться про націоналізацію 100% статутного капіталу ТОВ "Мотордеталь – Конотоп" на території Сумської області. За даними СБУ, це підприємство є одним із найбільших заводів у Європі, яке виробляє гільзи циліндрів для автомобільних, теплотяжних та корабельних двигунів.

За даними слідства, депутат обласної ради Костромської області РФ від партії "Единая Россия" у 2011 році через підконтрольну йому кіпрську компанію придбав українське промислове підприємство у місту Конотоп Сумської області. 

Україна націоналізувала промислове підприємство російського сенатора

Фото: Офіс Генпрокурора

Як додає Офіс генпрокурора, у 2015 році Калашников розпочав активну політичну кар’єру і номінально продав українське підприємство своєму бізнес-партнеру, зберігаючи над ним фактичний контроль. А щоб приховати свою належність до українського підприємства, він перереєстрував його на підконтрольного громадянина Грузії, продовжуючи здійснювати фактичний управлінський контроль.

Так, в дохід держави стягнуто належні активи заводу, вартість яких перевищує 500 млн грн. Підставою для націоналізації майна сенатора РФ стали матеріали кримінального провадження за фактом фінансування дій вчинених, з метою зміни меж території або державного кордону України.
 
Зазначається. що до повномасштабного вторгнення Росії в Україну продукцію українського заводу Калашников постачав до РФ для потреб російського військово-промислового комплексу. Унікальні компоненти конотопського заводу були необхідні росіянам для виробництва власних військових кораблів.

Україна націоналізувала промислове підприємство російського сенатора

Фото: Офіс Генпрокурора

Крім того, як сенатор ради федерації РФ від Костромської області Калашников голосував за ратифікацію так званих договорів про визнання "ЛНР" і "ДНР". Служба безпеки додає, що після 24 лютого 2022 року підприємець підтримав російську окупацію регіонів України.
 
Нині триває досудове розслідування у межах кримінального провадження.
  • Напередодні Вищий антикорупційний суд стягнув у дохід держави активи ТОВ "Аерок", кінцевим власником яких є Група ЛСР російського олігарха Андрія Молчанова.
Україна
Росія
СБУ
Сумщина
Війна з Росією
націоналізація
Офіс генпрокурора
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