Вивозив із Сумщини унікальні комплектуючі: Україна націоналізувала активи підсанкційного російського сенатора держдуми Калашникова
У середу, 30 серпня, Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мінʼюсту про стягнення в дохід України активів, які належать підсанкційному сенатору ради федерації РФ Сергію Калашникову
Про це інформують пресцентри Служби безпеки України й Офісу генпрокурора.
Зокрема, йдеться про націоналізацію 100% статутного капіталу ТОВ "Мотордеталь – Конотоп" на території Сумської області. За даними СБУ, це підприємство є одним із найбільших заводів у Європі, яке виробляє гільзи циліндрів для автомобільних, теплотяжних та корабельних двигунів.
За даними слідства, депутат обласної ради Костромської області РФ від партії "Единая Россия" у 2011 році через підконтрольну йому кіпрську компанію придбав українське промислове підприємство у місту Конотоп Сумської області.
Фото: Офіс Генпрокурора
Як додає Офіс генпрокурора, у 2015 році Калашников розпочав активну політичну кар’єру і номінально продав українське підприємство своєму бізнес-партнеру, зберігаючи над ним фактичний контроль. А щоб приховати свою належність до українського підприємства, він перереєстрував його на підконтрольного громадянина Грузії, продовжуючи здійснювати фактичний управлінський контроль.
Так, в дохід держави стягнуто належні активи заводу, вартість яких перевищує 500 млн грн. Підставою для націоналізації майна сенатора РФ стали матеріали кримінального провадження за фактом фінансування дій вчинених, з метою зміни меж території або державного кордону України.
Зазначається. що до повномасштабного вторгнення Росії в Україну продукцію українського заводу Калашников постачав до РФ для потреб російського військово-промислового комплексу. Унікальні компоненти конотопського заводу були необхідні росіянам для виробництва власних військових кораблів.
Фото: Офіс ГенпрокурораКрім того, як сенатор ради федерації РФ від Костромської області Калашников голосував за ратифікацію так званих договорів про визнання "ЛНР" і "ДНР". Служба безпеки додає, що після 24 лютого 2022 року підприємець підтримав російську окупацію регіонів України.
Нині триває досудове розслідування у межах кримінального провадження.
- Напередодні Вищий антикорупційний суд стягнув у дохід держави активи ТОВ "Аерок", кінцевим власником яких є Група ЛСР російського олігарха Андрія Молчанова.
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