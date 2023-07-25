Виявилось, що жодна стратегія Росії щодо захисту своєї столиці не працює, - Згурець

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Прильоти у Москві були, і вони будуть масштабовані з огляду на можливості України створювати далекобійні системи ураження й безпілотні комплекси. Згадаємо, що свого часу росіяни активно демонстрували комплекси "Панцир - С", які розміщувалися на спорудах поблизу міноборони РФ у Москві", - підкреслив Згурець.

За словами експерта, виявилось, що жодна стратегія Росії щодо захисту своєї столиці засобами ППО, засобами радіоелектронної боротьби не працює.

"Росіянам простіше використати медійний ресурс, аби створити іншу реальність. Що усі загрози, які існують вони відбивають, але реальність інша. Зусилля української сторони, які скеровані на удари по військових об'єктах на території РФ, що впливають на російське керівництво будуть продовжені", - наголосив Згурець.

Уночі на 24 липня у різних районах Москви пролунали вибухи. РосЗМІ й телеграми кажуть про пошкодження будівлі поруч з міністерством оборони РФ та бізнес-центру, натомість влада звинувачує в атаці безпілотників Україну

Реакція російської влади на вибухи у Москві

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що у місті нібито зафіксували удари двох БПЛА.

"Сьогодні близько четвертої години ранку зафіксовано удари безпілотників по двох нежитлових будівлях. Серйозних руйнувань та постраждалих немає. Усі оперативні служби працюють на місці", - зазначив він.

Натомість пізніше у міноборони Росії сказали, що їм начебто вдалося припинити спробу атаки українських дронів.

"Вранці 24 липня припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку двома безпілотними літальними апаратами об'єктами на території міста Москви. Засобами радіоелектронної боротьби два українські БПЛА були пригнічені і зазнали аварії. Внаслідок припиненої терористичної атаки київського режиму постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.



