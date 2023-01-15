Виявлена у Молдові частина ракети має 80 кг вибухівки

Про це повідомляє пресслужба міністерства у telegram.

"В уламках ракети, яка впала вчора в районі Ларги, знайшли вибуховий пристрій. Громадянам рекомендують не наближатися до охоронної зони, де виявлено вибухівку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що оперативна група прикордонників під час огляду місця падіння ракети виявила її боєголовку. Після цього групу інженерів з окремого батальйону Codru Національної армії запросили для ретельного обстеження та встановлення методу усунення небезпеки.

"Водночас, через ризики, пов’язані з наявністю вибухівки, зону охорони було збільшено, а групи національної поліції та прикордонної поліції вживають спеціальних заходів та забезпечують охорону периметру, щоб не було небезпеки для населення", - розповіли у пресслужбі.

Українській владі також повідомили про наявність вибухівки в боєголовці розбитої ракети. Це вже третій випадок, коли залишки ракет від обстрілів України падають на територію країни.

За попередніми даними, бойова частина ракети містить ​​приблизно 80 кілограмів вибухової речовини. Місцевих мешканців просять не наближатися до місця падіння ракети.

У МВС Молдови заявили, що 31 жовтня на територію країни впала російська ракета, яку нібито збила українська ППО.

5 грудня під час масованого удару РФ по Україні на територію Молдови впала ракета, проте у ракеті сапери не виявили вибухових речовин.

14 січня після масованого обстрілу російськими військами території України, уламки ракети на півночі Молдови знайшла поліція в районі прикордонного сектора Ларга.

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