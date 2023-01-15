Виявлена у Молдові частина ракети має 80 кг вибухівки
Учора після російського масованого обстрілу України в прикордонному регіоні Молдови знайшли уламки ракети
Про це повідомляє пресслужба міністерства у telegram.
"В уламках ракети, яка впала вчора в районі Ларги, знайшли вибуховий пристрій. Громадянам рекомендують не наближатися до охоронної зони, де виявлено вибухівку", - йдеться у повідомленні.
Зазначається також, що оперативна група прикордонників під час огляду місця падіння ракети виявила її боєголовку. Після цього групу інженерів з окремого батальйону Codru Національної армії запросили для ретельного обстеження та встановлення методу усунення небезпеки.
"Водночас, через ризики, пов’язані з наявністю вибухівки, зону охорони було збільшено, а групи національної поліції та прикордонної поліції вживають спеціальних заходів та забезпечують охорону периметру, щоб не було небезпеки для населення", - розповіли у пресслужбі.
Українській владі також повідомили про наявність вибухівки в боєголовці розбитої ракети. Це вже третій випадок, коли залишки ракет від обстрілів України падають на територію країни.
За попередніми даними, бойова частина ракети містить приблизно 80 кілограмів вибухової речовини. Місцевих мешканців просять не наближатися до місця падіння ракети.
- У МВС Молдови заявили, що 31 жовтня на територію країни впала російська ракета, яку нібито збила українська ППО.
- 5 грудня під час масованого удару РФ по Україні на територію Молдови впала ракета, проте у ракеті сапери не виявили вибухових речовин.
- 14 січня після масованого обстрілу російськими військами території України, уламки ракети на півночі Молдови знайшла поліція в районі прикордонного сектора Ларга.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.96
Купівля 39.96Продаж 40.64
-
EUR
Купівля 41.97Продаж 43
- Актуальне
- Важливе