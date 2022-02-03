Військові США заявили про ліквідацію лідера Ісламської Держави Абу Ібрагіма аль-Гашемі аль-Кураші

Про це йдеться у заяві президента США Джо Байдена на сайті Білого дому.



"Минулої ночі за моєю вказівкою військові сили США на північному заході Сирії успішно провели контртерористичну операцію, щоб захистити американський народ і наших союзників і зробити світ безпечнішим. Завдяки майстерності та хоробрості наших Збройних Сил ми прибрали з поля бою Абу Ібрагіма аль-Хашімі аль-Кураші - лідера ІДІЛ. Усі американці благополучно повернулися з операції", - зазначається у повідомленні.



Довідка: Абу Ібрагім аль-Гашемі аль-Кураші призначили лідером Ісламкої Держави 31 жовтня 2019 року, менш ніж через тиждень після смерті Абу Бакра аль-Багдаді - першого лідера ІДІЛ.

Нагадаємо, 3 листопада 2021 в Афганістані бойовики здійснили атаку на військовий госпіталь.