Війна і демократія: чи підтримують українці монополізацію влади? | онлайн-проєкт "Власні назви"
31 серпня о 19:00 відбудеться одинадцятий ефір онлайн-проєкту Мирослави Барчук "Власні назви", гостем якого стане Олексій Гарань, професор політології Києво-Могилянської академії, науковий директор Фонду “Демократичні ініціативи”
Тема програми: Війна і демократія: чи підтримують українці монополізацію влади?
Під час розмови ми будемо шукати відповіді на такі запитання:
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Що показують останні соціологічні опитування і чи є в суспільстві запит на диктатуру?
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Що таке “сильна рука”: бажання авторитаризму чи компетентного відповідального лідерства?
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Як українці бачать перемогу у війні? І що б сказала на це легендарна Ірина Бекешкіна?
Трансляція події відбуватиметься на Facebook-сторінках та YouTube-каналах PEN Ukraine та espreso.tv.
"Власні назви" – це серія коротких онлайн-розмов з інтелектуалами, лідерами суспільної думки, письменниками, митцями, релігійними діячами, правозахисниками.
Це експертний погляд, точка зору, відповідь на конкретні, актуальні питання. Особиста оптика гостей програми щодо подій сьогодення.
Мирослава Барчук – журналістка, телеведуча. У професії з середини 1990-х років. Працювала на "5 каналі", ТВі, "Еспресо", була редакторкою журналу Welcome to Ukraine. З 2019 року є ведучою суспільно-політичного токшоу "Зворотний відлік" на суспільному телеканалі Перший. Лауреатка Премії імені Георгія Ґонґадзе. Членкиня Українського ПЕН.
Олексій Гарань – професор політології Києво-Могилянської академії, науковий директор Фонду Демократичні ініціативи.
Онлайн-проєкт "Власні назви" реалізується за підтримки Шведського ПЕН (Svenska PEN).
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