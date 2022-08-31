Війна і демократія: чи підтримують українці монополізацію влади? | онлайн-проєкт "Власні назви"

Тема програми: Війна і демократія: чи підтримують українці монополізацію влади?

Під час розмови ми будемо шукати відповіді на такі запитання:

Що показують останні соціологічні опитування і чи є в суспільстві запит на диктатуру?

Що таке “сильна рука”: бажання авторитаризму чи компетентного відповідального лідерства?

Як українці бачать перемогу у війні? І що б сказала на це легендарна Ірина Бекешкіна?

Трансляція події відбуватиметься на Facebook-сторінках та YouTube-каналах PEN Ukraine та espreso.tv.

"Власні назви" – це серія коротких онлайн-розмов з інтелектуалами, лідерами суспільної думки, письменниками, митцями, релігійними діячами, правозахисниками.

Це експертний погляд, точка зору, відповідь на конкретні, актуальні питання. Особиста оптика гостей програми щодо подій сьогодення.

Мирослава Барчук – журналістка, телеведуча. У професії з середини 1990-х років. Працювала на "5 каналі", ТВі, "Еспресо", була редакторкою журналу Welcome to Ukraine. З 2019 року є ведучою суспільно-політичного токшоу "Зворотний відлік" на суспільному телеканалі Перший. Лауреатка Премії імені Георгія Ґонґадзе. Членкиня Українського ПЕН.

Олексій Гарань – професор політології Києво-Могилянської академії, науковий директор Фонду Демократичні ініціативи.

Онлайн-проєкт "Власні назви" реалізується за підтримки Шведського ПЕН (Svenska PEN).