Війна переходить у затяжну фазу, але час грає на користь України, - Згурець
Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець розповів, що час грає на користь України не зважаючи на те, що війна переходить у затяжну фазу й лінія фронту достатньо велика
Військовий експерт поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".
"Час грає на боці України, адже надходження військової допомоги від міжнародних партнерів покращує ситуацію на полі бою. Але в будь-якому разі утримувати таку велику лінію фронту достатньо складно", - зазначив Згурець.
Експерт додав, що на перший план виходить питання надання Збройним силам артилерії.
"Наразі лінія фронту для нас в цілому зрозуміла. У порівнянні з першим етапом, коли російські війська просувалися по 5 напрямках, зараз ситуація принципово інакша. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний наголошує нашим партнерам на важливості надання артилерії та боєприпасів - це питання виходить на перший план", - зауважив Сергій Згурець.
- 16 серпня стало відомо, що міністр оборони України Олексій Резніков обговорив з очільником Пентагону Ллойдом Остіном підготовку до нового засідання Контактної групи з питань оборони України.
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