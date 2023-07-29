Війна США з Китаєм вирішується зараз в Україні, - Піонтковський
Знаковий політолог з Вашингтона Андрій Піонтковський вважає, що перемога України та принизлива поразка Путіна – найкращий спосіб запобігти будь-яким авантюрам китайців щодо Тайваню
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Це іронія історії, але ми ж усі пам'ятаємо знаменитий виступ президента Буша-батька у Верховній Раді України у серпні 1991 року. Він говорив, щоб у жодному разі не оголошувати незалежність, а то почнеться така смута, громадянська війна і так далі. Вони придумують та не знають, яку причину вигадати. Однак зараз дуже різко їх запитують і американська преса, і республіканці у конгресі: чому ви не даєте ATACMS? На що відповідають: от у нас є скількись там штук, нам не вистачить. А на що вам не вистачить? Якщо війна з Китаєм, вам не вистачить? Так війна з Китаєм вирішується зараз в Україні. Якщо Україна здобуде перемогу та завдасть принизливої поразки Путіну - це найкращий спосіб запобігти будь-яким авантюрам китайців. І вони вже ніколи не полізуть", - сказав політолог.
Андрій Піонтковський зауважив, що у випадку, коли Україна не витримає або їй нав'яжуть якийсь ганебний мир, тоді чекайте за 2 місяці атаки Китаю на Тайвань, тому що у Пекіна буде впевненість.
"А коли німці кажуть, що ось Зеленський сказав про потребу 50 "петріотів". Звичайно, що треба 50 "патріотів", два-три – це тільки на Київ. А в Одесі, Харкові? Так німці йому відповіли: у нас у Німеччині всього 30. А на х**на вам будуть потрібні ось ці 30? Україна ж зараз захищає вас. Відішліть всі ці 30, аби Україна здобула таку перемогу над Росією, щоб вам ніколи у майбутній історії не знадобилася протиповітряна оборона", - підкреслив Піонтковський.
- Протягом останніх років Пекін проводить політику дипломатичної ізоляції Тайваню, змушуючи інші країни визнати його частиною "єдиного Китаю", та неодноразово погрожував вторгненням.
- Міністр оборони США Ллойд Остін попереджає, що війна за Тайвань була б руйнівною та могла б вплинути на світову економіку.
- 29 липня США виділили Тайваню пакет військової допомоги на $345 млн
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