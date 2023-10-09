Мій аналіз того, що відбувається в Ізраїлі від 6 ранку 7 жовтня.

Терористична атака була спланована заздалегідь, терористичні групи готувалися та фінансувалися місяцями.

Масована терористична атака на ізраїльські громади у релігійне свято, на учасників музичного фестивалю Nova просто неба поблизу кордону Ізраїлю з Газою - ось, що відбулося вранці 7 жовтня.

Терористи зі зброєю захоплювали заручників, жінок, дітей, літніх людей, показово викрадаючи їх звʼязаними та проводячи босоніж вулицями.

Ось, хто був головною "ціллю" терористів.

А тепер головне, хто організував та кому це вигідно? Іран ще 7 числа озвучив свою підтримку терористичної атаки.

За Іраном стоїть росія. Іран та росія роками підтримують ХАМАС. Саме масовані закупівлі росією шахедів в Ірані профінансували дрони та терористичні ракети, які вчора атакували мирні поселення в Ізраїлі.

Масованість, утаємничена підготовка та скоординованість терористичної атаки свідчить про підготовку нападників в таборах на території третіх країн (Сирія, Іран).

Війна, терор, хаос на Близькому Сході вигідні тільки росії. Агресор підпалює та роздмухує війну тепер й на Близькому Сході. Для наших союзників та партнерів, США, ЄС, Ізраїля час стати сильнішими разом. Україна та Ізраїль тверді союзники США та ЄС. ХАМАС є союзником Ірану та росії. І це головне, що треба розуміти!

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Про автора: Валентин Наливайченко, народний депутат України, голова СБУ (2006-2010 рр, 2014-2015 рр).

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