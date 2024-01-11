Аби ізолювати Іран та його прихильників, Ізраїль має зблизитися з арабськими країнами, - Блінкен

Про це заявив державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен, пише Barron's.

Він розповів про шлях, що відповідає потребам та бажанням Ізраїлю щодо інтеграції.

"Якщо ви візьмете на себе необхідні зобов’язання щодо безпеки та підете шляхом створення палестинської держави, це буде єдиний найкращий спосіб ізолювати Іран та його ставлеників", - сказав Блінкен у Каїрі наприкінці регіонального турне країнами Близького Сходу.