Аби ізолювати Іран та його прихильників, Ізраїль має зблизитися з арабськими країнами, - Блінкен
Зближення Ізраїлю з арабськими країнами є шляхом до ізоляції Ірану та його союзників
Про це заявив державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен, пише Barron's.
Він розповів про шлях, що відповідає потребам та бажанням Ізраїлю щодо інтеграції.
"Якщо ви візьмете на себе необхідні зобов’язання щодо безпеки та підете шляхом створення палестинської держави, це буде єдиний найкращий спосіб ізолювати Іран та його ставлеників", - сказав Блінкен у Каїрі наприкінці регіонального турне країнами Близького Сходу.
- Державний секретар США Ентоні Блінкен перебуває в турне країнами Європи та Близького Сходу. 9 січня він прибув до Ізраїлю, аби обговорити план післявоєнного майбутнього Гази.
- 11 січня він заявив, що бачить майбутнє сектору Гази разом із Західним берегом під контролем єдиного палестинського керівництва.
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