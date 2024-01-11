Блінкен заявив, що палестинська адміністрація має об'єднувати Газу та Західний берег
Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що бачить майбутнє сектору Гази разом із Західним берегом під контролем єдиного палестинського керівництва
Про це він заявив після зустрічі з лідером Палестинської автономії Махмудом Аббасом, передає Укрінформ.
"Ми говорили про важливість реформування Палестинської адміністрації, палестинського управління, аби воно могло ефективно взяти на себе контроль, щоб Газа та Західний берег могли возз’єднатися під палестинським керівництвом", - зазначив глава американської дипломатії.
За словами Блінкена, він почув від Аббаса, що лідер Палестинської автономії готовий долучитися до цих зусиль.
Крім того, глава Держдепу підкреслив, що країни Близького Сходу зацікавлені, аби запобігти поширенню конфлікту, а також розробити кращий шлях для регіону в цілому.
- Державний секретар США Ентоні Блінкен перебуває в турне країнами Європи та Близького Сходу. 9 січня він прибув до Ізраїлю, аби обговорити план післявоєнного майбутнього Гази.
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