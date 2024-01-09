Блінкен прибув до Ізраїлю, аби обговорити план післявоєнного майбутнього Гази
Під час свого візиту до Ізраїлю держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся з президентом країни Ісааком Герцогом та прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньягу
Про це повідомляє The Times of Israel.
За словами ізраїльського чиновника, приватна розмова президента Ісаака Герцога з держсекретарем США Ентоні Блінкеном була присвячена питанням післявоєнного існування Гази
Сторони також обговорили слухання в Міжнародному суді ООН в Гаазі щодо звинувачень Південної Африки в геноциді, висунутих проти Ізраїлю в його війні проти ХАМАСу, які відбудуться цього тижня.
Як стверджує чиновник, вони також порушили питання заручників і провели "відчутну" дискусію про те, як виглядатиме Газа після того, як буде повалений ХАМАС.
Згодом розпочалась зустріч Блінкена з Нетаньягу у військовому штабі Кірія в Тель-Авіві.
Потім вони зустрінуться з повним складом військового кабінету Нетаньягу.
- Зокрема, під час зустрічі з журналістами державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати докладають дипломатичних зусиль, аби уникнути силового загострення на кордоні Ізраїлю й Лівану.
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