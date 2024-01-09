Блінкен прибув до Ізраїлю, аби обговорити план післявоєнного майбутнього Гази

Про це повідомляє The Times of Israel.

За словами ізраїльського чиновника, приватна розмова президента Ісаака Герцога з держсекретарем США Ентоні Блінкеном була присвячена питанням післявоєнного існування Гази

Сторони також обговорили слухання в Міжнародному суді ООН в Гаазі щодо звинувачень Південної Африки в геноциді, висунутих проти Ізраїлю в його війні проти ХАМАСу, які відбудуться цього тижня.

Як стверджує чиновник, вони також порушили питання заручників і провели "відчутну" дискусію про те, як виглядатиме Газа після того, як буде повалений ХАМАС.

Згодом розпочалась зустріч Блінкена з Нетаньягу у військовому штабі Кірія в Тель-Авіві.

Потім вони зустрінуться з повним складом військового кабінету Нетаньягу.