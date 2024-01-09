Блінкен: США працюють над запобіганням конфлікту між Ізраїлем та Ліваном

Про це заявив під час зустрічі з журналістами державний секретар США Ентоні Блінкен, передає Укрінформ.

"Що стосується Лівану, то явно не в інтересах Ізраїлю, Лівану, Хезболли, будь-кого побачити ескалацію й побачити справжній конфлікт",- вважає він.

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Блінкен повідомив, що Ізраїль дав чітко зрозуміти, що хоче знайти дипломатичний шлях, який створить такі умови безпеки як для 100 тисяч ізраїльтян на півночі, так і для жителів півдня Лівану.

"Ми інтенсивно працюємо над цим, і робимо це дипломатичним шляхом",- підкреслив держсекретар США.