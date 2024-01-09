Блінкен: США працюють над запобіганням конфлікту між Ізраїлем та Ліваном
Сполучені Штати докладають дипломатичних зусиль, аби уникнути силового загострення на кордоні Ізраїлю й Лівану
Про це заявив під час зустрічі з журналістами державний секретар США Ентоні Блінкен, передає Укрінформ.
"Що стосується Лівану, то явно не в інтересах Ізраїлю, Лівану, Хезболли, будь-кого побачити ескалацію й побачити справжній конфлікт",- вважає він.
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Блінкен повідомив, що Ізраїль дав чітко зрозуміти, що хоче знайти дипломатичний шлях, який створить такі умови безпеки як для 100 тисяч ізраїльтян на півночі, так і для жителів півдня Лівану.
"Ми інтенсивно працюємо над цим, і робимо це дипломатичним шляхом",- підкреслив держсекретар США.
- 3 листопада, лідер підтримуваного Іраном ліванського угруповання "Хезболла" попередив Сполучені Штати, що якщо Ізраїль не припинить наступ на Газу, то конфлікт може перерости в регіональну війну.
- 7 грудня прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу застеріг ліванське угруповання Хезболла, яке підтримує Іран, від тотальної війни проти країни
- 5 січня міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що країна готова до дипломатичної угоди ліванським угрупованням "Хезболла".
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