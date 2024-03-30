Британія скинула з літаків другу партію гуманітарної допомоги Газі
У п'ятницю, 29 березня, Королівські військово-повітряні сили Великої Британії вдруге скинули гуманітарну допомогу жителям Гази з повітря
Про це йдеться на сторінці у мережі X міністра оборони Великої Британії Гранта Шаппса.
"Королівські ВПС сьогодні успішно завершив свою другу повітряну передачу необхідної допомоги в Газу", - повідомив Шаппс.
Також він подякував усім, хто причетний до того, що "гуманітарна допомога потрапила до людей, які її найбільше потребують". На цьому тижні було скинуто понад 20 тонн допомоги.
За словами Гранта Шаппса, Велика Британія продовжуватиме використовувати будь-яку можливість для доставки допомоги повітрям, морем і сушею.
- Гуманітарні організації заявили, що рівень медичної кризи в лікарнях Гази на тлі бойових дій є надзвичайно критичним.
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