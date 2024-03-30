Британія скинула з літаків другу партію гуманітарної допомоги Газі

Про це йдеться на сторінці у мережі X міністра оборони Великої Британії Гранта Шаппса.

"Королівські ВПС сьогодні успішно завершив свою другу повітряну передачу необхідної допомоги в Газу", - повідомив Шаппс.

Також він подякував усім, хто причетний до того, що "гуманітарна допомога потрапила до людей, які її найбільше потребують". На цьому тижні було скинуто понад 20 тонн допомоги.

За словами Гранта Шаппса, Велика Британія продовжуватиме використовувати будь-яку можливість для доставки допомоги повітрям, морем і сушею.

The @RoyalAirForce has today successfully completed its second air drop of essential aid to Gaza.



Thanks to everyone involved for making sure this essential humanitarian aid gets to the people who need it most. More than 20 tonnes of aid has been dropped this week.



We will… pic.twitter.com/vPJk3OoBEC — Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) March 29, 2024