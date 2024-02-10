Директор ЦРУ їде в Єгипет для переговорів про нову угоду між Ізраїлем та ХАМАС
Директор ЦРУ Білл Бернс у вівторок відвідає Єгипет, де проведе переговори з посадовцями країни щодо початку переговорів про нову угоду, яка забезпечить звільнення заручників у Газі
Про це повідомляє Axios із посиланням на власні джерела.
Білий дім вважає, що угода про звільнення заручників – це єдиний спосіб домогтися припинення вогню в Газі.
Бернс був контактною особою президента Джо Байдена в усіх питаннях, пов’язаних зі звільненням заручників і досягненням паузи у бойових діях. Його відрядження до Каїра, очевидно, спрямоване на те, щоб чинити тиск на катарських і єгипетських посередників, які мають змусити ХАМАС погодитися на реалістичну угоду.
У четвер Ізраїль заявив, що готовий розглядати пропозиції, які передбачають шеститижневе припинення вогню та обмін певної кількості палестинських в'язнів на ізраїльських заручників, утримуваних угрупуванням ХАМАС.
- 9 лютого прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу наказав військовим підготувати план евакуації населення Рафаха напередодні очікуваного ізраїльського вторгнення в місто на кордоні з Єгиптом.
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