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Ізраїль майже повністю розгромив ХАМАС, але він ще зберіг сили для опору, - FT

14 березня, 2024 четвер
22:30
Війна в Ізраїлі ХАМАС напав на Ізраїль

Після п'яти місяців бомбардувань Газа Ізраїлем основних лідерів ХАМАС ще не вбито, проте завдання руху, яке колись повністю контролювало анклав, "значною мірою" звелося до того, щоб вижити

Про це пише Financial Times з посиланням на палестинських аналітиків, представників ізраїльської служби безпеки та дипломатів з Близького Сходу.

Загальну картину, що склалася для ХАМАС на сьогодні, співрозмовники FT називають похмурою. Оцінити чисельність сил ХАМАС вкрай складно, але за підрахунками ізраїльської розвідки, за час війни щонайменше 18 із 24 батальйонів угруповання було розформовано, а близько половини з 40 тисяч бійців або вбито, або поранено. ХАМАС заявляє, що втратив шість тисяч бойовиків.

Північну частину Гази, з якої розпочався наступ ізраїльської армії, ХАМАС уже не контролює. Основна частина батальйонів, за словами одного зі співрозмовників FT, відступила в місто Рафах, що межує з Єгиптом, на півдні і в табори біженців Дейр-ель-Балах і Нусейрат в центрі сектора.

У Рафаху та таборах на півдні Гази ховаються понад півтора мільйона палестинських біженців, які залишили північні райони Гази при наступі ізраїльської армії. Ізраїль попереджає про плани проведення повномасштабної операції в Рафаху, але міжнародне співтовариство ці плани критикує, вказуючи на те, що мирним жителям тікати з Рафаху вже нема куди.

Проте, попереджають аналітики розвідки США, ХАМАС може ще довгі роки продовжувати затяжний збройний опір, використовуючи мережу підземних тунелів. Високопоставлений ізраїльський чиновник зазначає, що ХАМАС справді ще існує як військова сила, але структурно не організований, і процес його "повного демонтажу" продовжується. Водночас представники ХАМАС, як зазначає FT, продовжують публічно висловлюватися про "безсилля" Ізраїлю та "стійкість" бойовиків.

На думку одного з арабських дипломатів, з яким поговорили журналісти FT, бойовики ХАМАС на місцях, швидше за все, переконані, що вони досягають успіху у військовому відношенні, оскільки вистояли проти однієї з найсучасніших армій у світі в найтривалішій арабо-ізраїльській війні за останні десятиліття. Але, попри це, за його словами, тиск на ХАМАС з метою досягнення угоди про припинення вогню зростає. "Головне – як вони реагують на тиск. Загалом, якщо занадто сильно тиснути на такі угруповання як ХАМАС, ви не отримаєте бажаної реакції", — додає він.

У переговорах про звільнення ізраїльських заручників, що залишаються в полоні, ХАМАС наполягає на припиненні вогню і повному виведенні ізраїльських військ із Гази. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу ці вимоги відкидає, наголошуючи, що бойові дії буде зупинено лише для звільнення заручників, а потім переслідування лідерів ХАМАС триватиме.

Обидві сторони, як пише FT, займають у переговорах досить жорсткі позиції, проте для ХАМАС заручники, які залишаються у них у полоні, служать по суті єдиною "страховкою". "Вони знають, що якщо війна відновиться і вони звільнять заручників, з ними буде покінчено", - каже голова аналітичного центру Horizon Center у Рамаллі Ібрагім Далалша.

Нетаньягу, у свою чергу, неодноразово присягався знищити ХАМАС, і поки керівництво руху залишається на волі, мови про "повну перемогу", до якої закликає ізраїльський прем'єр, йти не може. Це несе ризик того, що багато ізраїльтян розглядатимуть будь-який інший результат війни як провал.

Однак і в самому ХАМАСі, ймовірно, усвідомлюють, що 17-річна історія повного контролю угруповання над сектором Газа добігає кінця. За словами дипломатів, опитаних FT, представники ХАМАС вже почали переговори про те, щоб дозволити Палестинській національній адміністрації, що базується на Західному березі Йордану, відновити контроль над Газою через "спеціальний керівний комітет".

На думку аналітиків, зрештою виживання стане можливим для ХАМАС лише за умови повернення до свого початкового формату: руху опору з підпільним бойовим крилом та мережею релігійних соціальних служб.

  • Нагадаємо, представник ХАМАСу заявив у вівторок, 12 березня, що групування погодилося на американську пропозицію щодо припинення вогню в Газі.
Теги:
Ізраїль
Палестина
Сектор Гази
Хамас
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