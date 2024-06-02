Порозуміння між Ізраїлем та Палестиною зараз не на часі, - експерт-міжнародник Данилов
Заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов вважає, що найближчим часом ніякого порозуміння між Ізраїлем та Палестиною не буде
Таку думку він висловив в етері Еспресо
"Найближчим часом ніякого порозуміння між Ізраїлем та Палестиною не буде. Зараз ситуація дуже загострена з обох боків. Помірковані табори Палестини та Ізраїля дуже маргіналізовані й до порозуміння зараз дуже далеко. Це не на часі зараз. Зараз на часі зупинити це божевілля з обох боків", - пояснив Данилов.
Експерт наголосив, що важливо зробити все можливе, щоб Хамас не відновив інституційні можливості
"Зараз потрібно зосередитись на гуманітарних проблемах людей. Також потрібно зробити все можливе, щоб Хамас не зміг відновити свої інституційні можливості з одного боку, а з іншого, щоб ізраїльські поселенці на західному березі не вбивали палестинців. Тому встановлення правил гри на перехідний період й підготовка до того, що дві держави мають існувати. Це єдине правильне рішення зараз", - додав він.
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