Шлях до знищення Ізраїлю буде відкритий, якщо з'явиться адміністрація США, яка не буде його підтримувати, - Портников

Про це в ефірі Еспресо сказав журналіст Віталій Портников.

"Хамасівці, як ви розумієте, тільки раділи, коли Ізраїль зносив ці будинки в Газі і коли гинули мирні мешканці, тому що вони розуміли, що вони просто змінюють ставлення до Ізраїлю у світі. І ця зміна ставлення допоможе їм в майбутньому, можливо, зруйнувати єврейську державу, тому що якщо з'явиться американська адміністрація в майбутньому, яка не буде підтримувати Ізраїль, як ви розумієте, шлях до знищення Ізраїлю на Близькому Сході буде відкритий", - заявив він.

На його думку, у такому випадку там не буде Ізраїлю і це теж треба чесно сказати.

"Ізраїль сьогодні існує на Близькому Сході, саме дякуючи допомозі Сполучених Штатів. Якщо наступним президентом Сполучених Штатів буде або лівий радикал, або безрозсудна людина, яка буде зацікавлений в Катарі і не буде мати симпатії до Ізраїлю, тому що у Трампа це просто є людська симпатія. А уявіть собі, що її б не було. І він був би так ангажований в Катарі. Ну от вам і все. Немає ніяких перспектив для збереження Ізраїлю в перспективі реальній", - зазначив журналіст.

Портников провів паралелі з Україною.

"І тут те ж саме, розумієте? З Україною те ж саме, на жаль. Ми думаємо про людей, тому ми більш вразливі. Авторитарний режим, який вважає, що баби нових нарожають. Він може воювати з цією Україною стільки, скільки йому заманеться, тому що росіяни думають: "Ну, загинули і загинули, вони ж гроші хотіли заробити. Що нам про них думати?" У нас проблеми, що в нас світла немає", - підсумував він.