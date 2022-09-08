Війна в Україні наближається до поворотного моменту, - Столтенберг

Про це генеральний секретар НАТО сказав в кулуарах зустрічі групи підтримки України на американській базі Рамштайн у Німеччині.

"Війна в Україні наближається до поворотного моменту, коли ми бачимо, що російський наступ на Донбасі зупинився. Ми бачимо, що українці змогли дати відсіч, завдати удару у відповідь і відвоювати частину території", — сказав Столтенберг.

Поза тим, він зауважив, що Україна матиме труднощі із суворою зимою найближчими місяцями.

Тому, на думку генсека Альянсу, "нам потрібно як мінімум підготуватися до цієї зими, тому що немає жодних ознак того, що Росія відмовляється від своєї мети взяти під контроль Україну".

7 вересня Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний пояснив, що може переламати перебіг війни в Україні, і підтвердив ракетні удари ЗСУ по авіабазах у Криму.

8 вересня у Рамштайні голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі назвав наступ ЗСУ на Херсон "ретельно продуманим та ефективним".

Згідно з вечірнім зведенням Генштабу ЗСУ, 8 вересня авіація ЗСУ здійснила понад 12 ударів, уразивши 2 взводних опорних пункти, 6 районів зосередження живої сили та військової техніки і 2 ЗРК ворога, а ППО знищили 2 БпЛА.