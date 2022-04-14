Війна в Україні ставить під загрозу життя 2,7 мільйонів людей з інвалідністю, - Комітет ООН з прав людей з інвалідністю
Комітет ООН з прав людей з інвалідністю 14 квітня висловив жаль з приводу агресії Російської Федерації та оприлюднив заяву
"Доля людей з інвалідністю в Україні багато в чому невідома. Постійно надходять повідомлення про те, що люди з обмеженими можливостями, серед них і діти, перебувають у пастках, залишаючись у своїх будинках, інтернатних закладах та дитячих будинках, не маючи доступу до життєзабезпечених ліків, кисню, їжі, води, санітарії, підтримки для повсякденного життя та інші основні засоби", - йдеться у документі.
"Військові атаки роблять людей з обмеженими можливостями надзвичайно вразливими, вони піддаються серйозному ризику. Жінки з обмеженими можливостями піддаються підвищеному ризику зґвалтування та сексуального насильства, про що широко повідомлялося", сказано у заяві комітету.
Комітет закликає всі держави, агенції ООН, громадянське суспільство та інші зацікавлені сторони, залучені до гуманітарної діяльності, визнати та відповісти на прохання та вимоги людей з обмеженими можливостями, які потрапили в бойові дії. Їхні специфічні вимоги, у тому числі відповідно до статі та віку, мають бути визначені та включені в усі заходи реагування на кризу. Забезпечення доступу до гуманітарних коридорів, включення до планів евакуації та реагування на кризові ситуації та надання доступної інформації та комунікацій у надзвичайних ситуаціях є заходами, які необхідно впровадити.
"Перш за все, Комітет закликає Російську Федерацію негайно припинити військові дії та дотримуватися та поважати принципи міжнародного права людини та гуманітарного права", - резюмують у Комітеті ООН з прав людей з інвалідністю.
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