Восени я літаю... Взимку пишу, навесні подорожую, а влітку просто ловлю рибу. Це колись я собі таке придумав, мабуть, щоб самому собі пояснити літнє безділля. Втім було це ще до цієї війни, навіть до чотирнадцятого року...

Так-от, щодо польотів, то деколи бувало й літаками, та все ж переважно в уяві, а чи й просто поглядом разом з павутинкою бабиного літа. І деколи ці польоти закінчувалися, як у нас кажуть, писком у калабаню...

Чому раптом про це згадалося? Бо ж осінь. Тим більше вчора, коли сидів на яблуні, на самому вершечку, бо ж війна війною, а яблука треба обірвати, воно перший раз і бабахнуло. І справді від несподіванки ледь не злетів з тої яблуні.

Однією ногою на драбині, коліном на гілці, на шиї відро з яблуками. То лише чіпкіше вп’явся в гілку і якраз вчасно. Бо через якусь хвилю ще двічі поспіль бабахнуло, так само лунко і з розкотом, здавалося, аж листя затремтіло... На війні доводило чути схожі “бабахи” не раз, але щоб у себе на дачі, та ще й на вершечку яблуні, то вперше.

Внизу нікого, тільки сусідка Томашівна на своїй ділянці садила зимовий часник, аби за народною прикметою встигнути до Покрови, то також випрямилася, завмерла, прислухаючись.

- Чули? – гукає.

- Чув, – відповідаю.

– Не бійтеся, то наші по їхніх ракетах, – пояснюю і їй, і собі для заспокоєння.

– Ой, як то страшно! – зітхає сусідка. – Сестра із Вінниці дзвонила, то, каже, півдня у підвалі просиділи... – ще раз зітхає й повертається до свого часнику, як і я до своїх яблук.

Звісно, я чув, що неподалік стоять наша пепеошники, не називатиму локації, аби випадково не видати військової таємниці, але щоб чути їхню роботу, то ось так уперше.

м. Тернопіль

Спеціально для Еспресо.

Про автора: Олександр Вільчинський, письменник, журналіст. У 2016-2017 рр. був добровольцем і воював рядовим бійцем у складі 1 окремої штурмової роти ДУК ПС.

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