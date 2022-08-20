Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Я вже пережив фазу затяжної війни у 2014 році й це мене не влаштовує. Для нас затяжна війна дійшла свого апогею і я очікую, що війна буде мати стадію загострення, ми підемо в атаку й зметемо окупантів. За нами буде перемога", - наголосив Лисенко.

За його словами українські захисники роблять все, щоб Захід надав Україні зброю і її вчасно довезли.

"Затяжна війна, перемовини та формула: 15 років розмов про Донбас та Крим мене, як громадянина України не влаштовує. Ми тримаємо позиції й не відходимо ні на крок, вгризаємося у позиції мертво та не рухаємося у глиб України", - зауважив Лисенко.

21 липня директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що російському диктатору Володимиру Путіну не вдасться перемогти у війні на виснаження.

Колишній міністр оборони Андрій Загороднюк заявив, що Україні необхідно внести перелом у війну з РФ, інакше вона може тривати роками