Війна входить у стадію загострення, - боєць батальйону "Свобода" Лисенко
Боєць батальйону "Свобода" Нацгвардії Ярослав Лисенко розповів, що українські захисники міцно тримають позиції
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Я вже пережив фазу затяжної війни у 2014 році й це мене не влаштовує. Для нас затяжна війна дійшла свого апогею і я очікую, що війна буде мати стадію загострення, ми підемо в атаку й зметемо окупантів. За нами буде перемога", - наголосив Лисенко.
За його словами українські захисники роблять все, щоб Захід надав Україні зброю і її вчасно довезли.
"Затяжна війна, перемовини та формула: 15 років розмов про Донбас та Крим мене, як громадянина України не влаштовує. Ми тримаємо позиції й не відходимо ні на крок, вгризаємося у позиції мертво та не рухаємося у глиб України", - зауважив Лисенко.
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