Або ми складаємо план стратегічного прориву, або думаємо, як завершити цю війну, - Юрій Луценко
Політик Юрій Луценко вважає, що якщо в України немає стратегічного плану прориву на фронті й перемоги, то слід шукати варіанти завершення війни
Таку думку він висловив в етері Еспресо
"На фронту, як писав Залужний ще восени минулого року, триває окопна війна. Обидві сторони не мають серйозних інструментів продавити фронт. Ми платимо життям своїх солдатів й маємо перевагу в їх героїзмі, стійкості та тому, що ми на своїй землі, а також західній допомозі. Росіяни мають перевагу в готовності віддати своє життя за царя, КАБах й великої кількості снарядів. В цій ситуації стає очевидним, що є необхідність припинити таку форму війни. Або знайти форму стратегічної переваги й відвоювати свої землі, або думати, як завершити цю війну, отримати час і збудувати сильніші Збройні сили", - заявив Луценко.
Політик додав, що Україна має посилювати свої позиції перед ймовірними переговорами з Росією
"В цей момент обидві сторони діють однаково. Зокрема, заявляють про свої бажання. Путін заявив, що він ніколи не погодиться на менше, ніж 4 українські області. Зеленський на виступі в Парижі повторив про кордони 1991 року. Колись переговорив з РФ почнуться, бо будь-яка війна завершується саме ними. Втім, до цього, кожна сторона намагається стати сильнішою і Путін в цьому плані робить багато чого. Україна ж в цей час збирає Саміт миру, на якому про вивід російських військ з української території навіть не згадувалось", - додав він.
- 20 червня російський диктатор Володимир Путін заявив, що збройні сили РФ нібито не збираються просуватися до Харкова. Однак спроби ЗСУ вивести росіян з Харківщини, за його словами, "дорого коштуватимуть" Україні
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