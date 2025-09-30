Агенти "Атеш" допомогли Силам оборони знищити рухомий комплекс зв'язку окупантів на Запорізькому напрямку

Про це повідомив партизанський рух "Атеш".

Партизани пояснили, що ця система є критично важливим елементом управління військами окупантів, забезпечуючи командування захищеними каналами радіозв'язку та передачею бойових наказів.

Знищення такого обладнання суттєво дезорганізує діяльність окупантів, створюючи оперативний хаос на полі бою та знижуючи їхню здатність до організованих операцій.

""Атеш" приділяє першочергову увагу таким цілям. Кожен виявлений комплекс — це удар по організації дій окупантів, деморалізація військ і втрата контролю над фронтом. Ми відстежуємо переміщення, режим роботи і методи маскування цих систем, щоб позбавити ворога головної переваги", - підсумували в партизанському русі.