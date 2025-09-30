Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Агенти "Атеш" допомогли Силам оборони знищити рухомий комплекс зв'язку окупантів на Запорізькому напрямку

Агенти "Атеш" допомогли Силам оборони знищити рухомий комплекс зв'язку окупантів на Запорізькому напрямку

Марія Науменко
30 вересня, 2025 вiвторок
08:34
Війна з Росією окупанти, оркі, російські солдати

Агенти "Атеш" зі 108-го десантно-штурмового полку виявили рухомий комплекс "П-260Т "Редут-2УС"" російських військ і передали його координати Силам оборони України, що дозволило успішно знищити ціль

Зміст

Про це повідомив партизанський рух "Атеш".

Партизани пояснили, що ця система є критично важливим елементом управління військами окупантів, забезпечуючи командування захищеними каналами радіозв'язку та передачею бойових наказів.

Знищення такого обладнання суттєво дезорганізує діяльність окупантів, створюючи оперативний хаос на полі бою та знижуючи їхню здатність до організованих операцій.

""Атеш" приділяє першочергову увагу таким цілям. Кожен виявлений комплекс — це удар по організації дій окупантів, деморалізація військ і втрата контролю над фронтом. Ми відстежуємо переміщення, режим роботи і методи маскування цих систем, щоб позбавити ворога головної переваги", - підсумували в партизанському русі.

  • Протягом минулої доби на війні проти України російська загарбницька армія втратила 970 військовослужбовців. Сили оборони знешкодили десятки одиниць ворожої техніки та озброєння.

 

Теги:
Новини
Україна
Росія
Запорізька область
Військові новини
09:49
сили ППО
За ніч ППО знешкодила 46 із 65 ворожих дронів
09:28
Ексклюзив
Мі-8
Командир батальйону безпілотних систем "Хижаки висот" розповів, як дрон за 30 тис. грн знищив гелікоптер РФ вартістю $6 млн
09:19
Обстріл Сумщини
РФ атакувала Україну БПЛА: на Сумщині внаслідок влучання в будинок загинула родина з двома дітьми
09:08
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 30 вересня: скільки просять за долар та євро на чорному ринку
08:27
Ексклюзив
мобілізація в Росії
Це прихована мобілізація: Братчук про рекордний осінній призов у РФ
08:17
Оновлено
За добу на фронті відбулось 176 боїв: найбільше зіткнень на Покровському й Новопавлівському напрямках
08:03
OPINION
Переграти Карибську кризу: що задумав Путін
07:50
Георгій Судаков
Ліга чемпіонів: результати та розклад матчів 2-го туру
07:43
YouTube виплатить Трампу $24,5 млн за видалення його акаунту у 2021 році, - WSJ
07:41
втрати окупантів
За добу війни в Україні РФ втратила гелікоптер, 4 танки й 970 військових
07:03
Житло для переселенців
Кредит не для бідних: чому ВПО не можуть скористатися держпідтримкою щодо житла
06:56
Талібан
Талібан масово відключає інтернет в Афганістані
06:06
Голос Америки
Суд у США призупинив план Трампа щодо скорочення робочих місць у "Голосі Америки"
05:37
На фото: Ніколь Кідман
Ніколь Кідман і Кіт Урбан розлучилися після 19 років шлюбу, - Reuters
00:55
Естонія
Естонія закликала громадян утриматися від поїздок у Білорусь
00:25
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус
Німеччина передасть Україні 2 системи Patriot до кінця року, – Пісторіус
2025, понедiлок
29 вересня
23:27
Угорщина заблокувала на своїй території низку українських медіа. У МЗС відреагували
22:50
Понад 29 тис. терміналів передала Польща: Федоров заявив, що Варшава продовжує фінансувати Starlink в Україні
22:29
сектор Гази
Звільнення заручників ХАМАСу, знищення військової інфраструктури: Трамп оголосив план припинення вогню у Газі
21:58
Ексклюзив
Євген Дикий
Росія піде на мир лише за однією з двох умов, - колишній командир взводу батальйону "Айдар" Дикий
21:53
Ексклюзив
Володимир Огризко
Якщо РФ використовує танкери для запуску дронів, треба блокувати доступ на Балтію у водах Данії, - Огризко
21:51
Інфографіка
"Шахтар"
УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця після 7-го туру
21:30
Володимир Зеленський
Зеленський провів технологічну Ставку із виробниками дронів та ракет
20:58
Сибіга провів зустріч з главою МАГАТЕ Гроссі на тлі блекауту на ЗАЕС
20:47
Джаред Кушнер (праворуч) та Дональд Трамп
Компанія зятя Трампа та саудівський інвестфонд викупить виробника відеоігор EA за рекордні $55 млрд
20:24
У ЄС розглядають можливість змінити правила розширення через блокування Угорщиною вступу України
20:20
Чехія
Чехія викрила мережу акаунтів, які просували проросійську пропаганду перед виборами
20:02
Трамп на даху
У ВР зареєстрували проєкт постанови з пропозицією висунути Трампа на Нобелівську премію миру
20:01
OPINION
Молдова: Санду не дала своїй державі загинути. І не дала вдарити нам в спину
19:57
Оновлено
"Верес" - "Полісся"
УПЛ: "Полісся" та "Верес" забили 5 голів, результати інших матчів 7-го туру
19:53
Ексклюзив
Валентин Наливайченко
Наливайченко назвав три основні загрози, які обговорюватиме Трамп із генералами на базі у Вірджинії
19:42
У "Бабиному Яру" в Києві відбулася молитва пам’яті до 84-х роковин масових розстрілів євреїв
19:15
Ексклюзив
Михайло Гончар
Через Трампа ситуація навколо санкцій щодо РФ стає аморфною, - експерт Гончар
18:59
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Я більше очікую не стільки на Gripen, скільки на інший шведський літак, - Згурець
18:52
Оновлено
Софії Стужук висунули підозру в ухиленні від податків на 11 млн грн. Блогерка назвала це політизованою медійною атакою
18:44
Дмитро Пєсков
"Не могли проголосувати всі охочі": у Кремлі кажуть, що нібито тисячі молдаван не могли взяти участь у виборах на території РФ
18:31
Ексклюзив
Понад 50 ветеранських бізнесів отримали 17 млн грн грантів: у Києві підбили підсумки програми наставництва від ЄС
18:26
Ексклюзив
Придністров'я
Майже третина людей з Придністров'я, які голосували на виборах, віддали голос партії Санду, - Нацконгрес українців Молдови
18:19
Ексклюзив
Запорізька АЕС
Ситуація на ЗАЕС – елемент шантажу і залякування міжнародної спільноти гіпотетичною ядерною катастрофою, – Григорій Плачков
18:17
Володимир Зеленський
"Росія випробовує, як далеко вона може зайти", - Зеленський про порушення повітряного простору країн НАТО
Більше новин
