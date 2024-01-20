Агітуватимуть за президента РФ заради продуктів і ліків: росіяни створили аналог "загонів Путіна" в окупованому Енергодарі, - ЦНС

Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС).

Зазначається, що у тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області загарбники створили перший такий осередок, який назвали "Совет ветеранов". За даними ЦНС, першочергово залучені пенсіонери будуть "на камеру розказувати у місцевих медіа, наскільки погано їм жилось при Україні".

Також з наближенням запланованих у РФ на березень псевдовиборів президента ці люди здійснюватимуть агітацію за чинного російського лідера Володимира Путіна.

За участь у таких пропагандистських гуртках пенсіонерам видаватимуть додаткові продуктові набори та ліки.

"Таким чином Кремль намагається мобілізувати покоління, яке ще пам’ятає, що таке радянський комсомол та найбільше ностальгує за СРСР. Саме вони будуть розказувати, яке "велике майбутнє" мешканцям ТОТ будуватиме "верховний лідер" з Кремля. Цим вони намагатимуться переконати як молодше, нейтральне до російської окупації покоління, так і запевнятимуть російського обивателя у правильності дій окупаційних військ", - повідомляють у Центрі нацспротиву.