Активність з'явиться після новорічних свят: ВМС ЗСУ про присутність ворожих кораблів у Чорному морі

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Сьогодні, 15 січня, у Чорному морі один ракетоносій, це "Адмірал Макаров", у якого на борту може бути до 8 ракет. Це звичайний, плановий вихід в море. Загалом зараз 10 одиниць корабельного угруповання ворога, а вчора було 11. Навчальний рік розпочався. Я раніше казав, що активність після новорічних свят обов'язково з'явиться, коли вони за всіма календарями вже все відсвяткують і почнуть навчати особовий склад. Тут нема нічого нового, це стала ситуація", - зауважив речник Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

Дмитро Плетенчук резюмував, що тактично та стратегічно ситуація не змінюється.