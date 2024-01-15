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Активність з'явиться після новорічних свят: ВМС ЗСУ про присутність ворожих кораблів у Чорному морі

15 січня, 2024 понедiлок
08:44
Війна з Росією російський військовий корабель

Дмитро Плетенчук, речник Військово-Морських Сил Збройних Сил України, капітан 3 рангу, зазначив, що 15 січня корабельне угруповання противника у Чорному морі складається з 10 одиниць, серед них один ракетоносій

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Сьогодні, 15 січня, у Чорному морі один ракетоносій, це "Адмірал Макаров", у якого на борту може бути до 8 ракет. Це звичайний, плановий вихід в море. Загалом зараз 10 одиниць корабельного угруповання ворога, а вчора було 11. Навчальний рік розпочався. Я раніше казав, що активність після новорічних свят обов'язково з'явиться, коли вони за всіма календарями вже все відсвяткують і почнуть навчати особовий склад. Тут нема нічого нового, це стала ситуація", - зауважив речник Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

Дмитро Плетенчук резюмував, що тактично та стратегічно ситуація не змінюється.

  • 14 січня Росія вивела на бойове чергування 1 ракетоносій у Чорне море разом з одинадцятьма іншими ворожими кораблями
Україна
Росія
російська армія
ВМСУ
Чорноморський флот Росії
Чорне море
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