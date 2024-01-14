У Чорному морі чергують 11 російських кораблів, серед яких 1 носій "калібрів"
Станом на неділю, 14 січня, Росія вивела на бойове чергування 1 ракетоносій у Чорне море разом з одинадцятьма іншими ворожими кораблями
Про це інформують Військово-Морські сили ЗСУ.
"Станом на 08:00 14.01.2024 у Чорному морі 11 ворожих кораблів, серед яких 1 носій крилатих ракет "калібр", загальний залп до 8 ракет", - йдеться у повідомленні.
В Азовське море росіяни вивели один корабель, ракетоносії також відсутні. Натомість у Середземному морі перебувають 2 кораблі. Серед них один носій крилатих ракет типу "Калібр". Загальний залп становить до 8 ракет.
Судна РФ у Керченській протоці
За добу, в інтересах РФ, 15 суден здійснили прохід Керченською протокою до Азовського моря, з них 5 рухались з протоки Босфор. До Чорного моря через протоку пройшли 13 суден, з яких 7 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
- Розмінування Чорного моря відбуватиметься у три етапи. Нині, під час бойових дій, уже триває перший етап, але на повномасштабну протимінну операцію підуть роки.
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