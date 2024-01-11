Командувач ВМС розповів про три етапи розмінування Чорного моря: "На це підуть роки"

Про це в інтерв'ю "Українській правді" розповів командувач ВМС Олексій Неїжпапа.

За його словами, передусім треба буде розмінувати рекомендовані шляхи, місця якірних стоянок, адже це те, що використовується в цивільному судноплавстві. На це знадобиться від 5 до 7 місяців залежно від кількості кораблів і засобів, які будуть залучені до цієї операції. Цьогоріч Україна отримає протимінний корабель від Нідерландів. Потім у 2025 році – ще один.

"Але для розмінування всього району ведення бойових дій, тобто це і Чорне море, плюс ще й Азовське море, то це будуть роки", - сказав Неїжпапа.

Він зазначив, що перший етап розмінування триває вже зараз, це безпосередня боротьба з мінами.

"Другий етап – зараз от Румунія, Болгарія, Туреччина об'єднуються в таку тактичну групу для боротьби з дрейфуючими мінами. Поки що вони будуть боротися з тими мінами, які знаходяться в їхній зоні відповідальності, не біля берегів України чи в нашій виключній економічній зоні. Наше бачення, що ми так само повинні бути в цій групі, щоб мати своїх представників для координації. І так воно і буде", - розповів командувач ВМС.

Третій етап розпочнеться вже після перемоги. Це буде повномасштабна протимінна операція.

"Для цього ВМС створили відповідний штаб, люди проходять підготовку, в нас уже є протимінні кораблі, які зразу ж після перемоги прибудуть до Чорного моря. Ми готуємо наших спеціалістів і водолазів у тому числі", - резюмував Неїжпапа.

Що відомо про розмінування в Україні

У березні 2023 року в ПРООН казали, що в Україні площа замінованої території в 4,5 раза перевищує розміри Швейцарії.

У серпні в Мінекономіки казали, що сподіваються за 10 років розмінувати й повернути у використання 80% земельних угідь.

Того ж місяця перша в Україні машина для підготовки ґрунту до розмінування вітчизняного виробництва отримала сертифікат відповідності. Ця розробка дозволяє ефективно знешкоджувати протипіхотні та виявляти протитанкові міни.

22 вересня стало відомо, що Україна запустить ринок послуг із гуманітарного розмінування через Prozorro.

6 листопада Україна отримала від Канади 6 роботизованих комплексів DIGITAL VANGUARD–S, що допомагатимуть рятувальникам дистанційно знешкоджувати вибухонебезпечні боєприпаси. Пізніше цього місяця Азербайджан передав Україні машину для розмінування, вона поїхала на Полтавщину. А у грудні стало відомо, що швейцарська компанія Global Clearance Solutions (GCS) до середини 2024 року планує доставити в Україну 60 машин для розмінування на дистанційному керуванні.