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Американська компанія AeroVironment підписала угоду про виробництво в Україні боєприпасів Switchblade 600

Світлана Кравченко
2 жовтня, 2024 середа
14:11
Війна з Росією Switchblade

Американська компанія AeroVironment 2 жовтня підписала угоду з українською компанією щодо локалізації виробництва баражуючих боєприпасів Switchblade 600

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Про це повідомляє "Мілітарний".

Зазначається, що договір уклали на Міжнародному форумі оборонних індустрій DFNC2 в Києві. Українську компанію-підписантку не називають з міркувань безпеки.

Старший віцепрезидент і генеральний менеджер підрозділу баражуючих ударних систем AeroVironment Брет Хаш повідомив, що співпраця з українською компанію буде поетапною

"Це розпочнеться з того, що, по суті, будуть відправлені компоненти підсистем… Отже, все розпочнеться з дуже простої інтеграції. А потім з часом ми локалізуємо дедалі більше систем і вдосконалимо комплекс так, щоб він став кращим, ніж є сьогодні", - сказав Хаш.

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Підписаний договір має узгодити уряд США, над цим працюють обидві країни. Проте для цього може знадобитися близько 9 місяців.

Наразі обсяги майбутнього виробництва невідомі, однак Брет Хаш зазначив, що це має бути кілька тисяч Switchblade 600 на рік.

Він також зауважив, що українські військові використовують баражуючий боєприпас Switchblade 600 не так, як планувалося. Від початку ця зброя надавалася американським спецпризначенцям для ведення нерегулярних бойових дій та ураження рухомих цілей. За словами Хаша, українські ж військові застосовують цю зброю для ураження цілей вартістю 20-25 млн доларів, наприклад систем протиповітряної оборони "Панцир" чи С-300.

  • Торік у жовтні повідомлялося про передачу від США Україні великої партії Switchblade 600. Прогнозувалося, що цей вид зброї може підвищити здатність Києва знищувати російську важку техніку далеко за добре укріпленою лінією фронту.
Теги:
Україна
зброя
США
Економіка
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