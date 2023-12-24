Що таке Switchblade 600: все, що варто знати про американські дрони, які знищують російські танки на фронті

Еспресо розповідає про Switchblade 600 – американський дрон-камікадзе, здатний нищити бронетехніку ворога.

Коротко про те, що у тексті:

Що таке Switchblade

Які є різновиди "Світчблейдів" і в чому між ними різниця

Тактико-технічні характеристики Switchblade 600

Які Switchblade отримала Україна та скільки

Як працює Switchblade 600: його особливості та переваги

Що таке Switchblade

Switchblade (у перекладі з англ. – "викидний ніж") – це тактичний ударний одноразовий безпілотний авіакомплекс, створений американською компанією AeroVironment. Комплекс достатньо малий і придатний для носіння в наплечнику, а запускати його можна з різних наземних, морських і повітряних платформ.

Особливістю цього дрона-камікадзе є те, що він може якийсь час перебувати в повітрі у режимі очікування неподалік цілі та атакувати її після команди від оператора. Американські безпілотники порівняно недорогі, але завдяки невеликим габаритам, високій швидкості та безшумному польоту – маловразливі.

"Світчблейд" розробляли на замовлення Командування спеціальних операцій Повітряних сил США. Вперше БпЛА представили в серпні 2011 року. Switchblade використовували американські війська в Афганістані, відповідаючи на засідки бойовиків Талібану.

Про передачу Україні безпілотників Switchblade Сполучені Штати заявили вже в перший місяць після повномасштабного вторгнення росіян. До України США постачали ці дрони лише Великій Британії. У грудні 2022 року Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас оголосив, що його країна першою у світі придбає безпілотники Switchblade 600.

Які є різновиди "Світчблейдів" і в чому між ними різниця

Розрізняють два види цих безпілотників – легкий Switchblade 300 та важкий Switchblade 600.

Switchblade 300 застосовують для знищення легкої бронетехніки та живої сили ворога. Довжина дрона-камікадзе становить 61 см, а важить він лише 2,7 кг. Відтак Switchblade 300 легко може переносити один військовий. У легкій версії цей дрон-камікадзе може долати відстані до 10 км, а час його перебування в повітрі становить 10 хвилин, пояснювали в Defense Express. Цілі можна знищувати як онлайн, керуючи дроном з планшета, так і заздалегідь запрограмувавши знищення за координатами. Боєголовка має заряд вибухівки, еквівалентний 40-мм гранаті. Цікаво, що при потребі оператор може змінити ціль, скасувавши попередню атаку. Switchblade 300 безшумний завдяки своєму електродвигуну та розвиває швидкість до 160 км/год. Відео, де еквівалент ручної гранати українські військові посилають окупантам прямісінько в люк, без проблем можна знайти в мережі.

Switchblade 600 – це новіша розробка компанії AeroVironment. Він має протитанкову бойову частину типу Javelin і може знищувати важку бронетехніку російської армії, зокрема і танки.

"Цей баражуючий боєприпас значно важчий за свого "молодшого брата" – з вагою у 23 кг він здатен знищувати цілі атакою зверху, як ПТРК Javelin. Час перебування в повітрі — 40 хвилин, під час яких він може подолати 40 км, а також баражувати в повітрі. Максимальна швидкість атаки — 185 км/год", – розповідали оглядачі Defense Express.

Switchblade 600 має набір з чотирьох крил, які вискакують, наче лезо ножа, після запуску з труби з використанням стисненого газу (звідси походить назва дрона).

Новий варіант БпЛА спроєктовано у двох варіантах: як переносний комплекс, а також у вигляді системи з шістьма баражуючими боєприпасами для встановлення на транспортному засобі. Цей варіант пропонуватимуть морській піхоті США. Так, на виставці AUSA-2022 американські компанії AM General і Flyer Defense продемонстрували нові версії транспортних засобів, оснащені пусковими установками для дронів-камікадзе. Авто Blade Edition, що базується на автомобілі HUMVEE Sabre, оснащене пусковими установками для баражуючих боєприпасів Switchblade. Всього там є 10 комірок для протитанкових Switchblade 600 і ще 4 – для легших Switchblade 300. Також бронеавтомобіль має турель, оснащену невеликим радаром, електрооптичними та інфрачервоними камерами та автоматичним гранатометом. Турель вміє автоматично попереджати оператора про виявлення ворожого БПЛА.

Фото: defence-ua.com/media

Тактико-технічні характеристики Switchblade 600

За даними розробника, новий дрон-камікадзе можна запускати не тільки з транспортного засобу, а й з літака.

Фото: free3d.com

Вага комплексу (дрон і пускова система) – 54,4 кг,

Радіус польоту – 40 км,

Радіус ураження – понад 90 км,

Час польоту – понад 40 хв,

Крейсерська швидкість – 112 км/год,

Максимальна (ударна) швидкість – 185 км/год,

Час розгортання системи – 10 хв,

Ціна – бл. 70 тис. доларів США.

Які Switchblade отримала Україна та скільки

Вага дрону – 22,7 кг,

Через пів року після повномасштабного вторгнення військ РФ до України міністерство оборони США відзвітувало про постачання понад 700 дронів-камікадзе Switchblade. Уточнення по видах офіційні джерела уникали, однак очевидно, що більшість "світчблейдів" були старішої, трьохсотої версії.

Річ у тому, що Switchblade 300 постачався із запасів Армії США, де його було достатньо. Тоді як новішої версії (Switchblade 600) американське міноборони закупило лише невелику кількість прототипів для досліджень та розробок. Тому для ЗСУ її мусив постачати виробник напряму.

У вересні 2022 року Пентагон уклав контракт на далекобійні дрони Switchblade 600 для України. У міністерстві оборони США оприлюднили інформаційний бюлетень про постачання озброєння, про це йдеться в документі, опублікованому на офіційному сайті Пентагону. Перша, невелика партія американських дронів Switchblade 600 ще у 2022-му надійшла в Україну.

Про передачу великої партії шестисотих уже в жовтні 2023 року повідомив Newsweek.

"Українські військові наразі мають переважно менші Switchblade 300, але незабаром це зміниться", – цитує видання віцепрезидента з глобального розвитку бізнесу та маркетингу компанії AeroVironment Чарлі Діна. Він пообіцяв, що "Switchblade 600 будуть надзвичайно важливими для оборони України" і що невдовзі 600-х "світчблейдів" в Україні буде більше, ніж 300-х.

Щодо продуктивності AeroVironment, то у 2022 році в компанії заявляли, що можуть виробляти понад 2000 систем Switchblade 600 за рік, але водночас озвучували плани збільшити виробничі потужності до 6000/рік.

ЗСУ вже активно використовують шестисоті на фронті. Наприклад у листопаді 2023 року радник міністра з питань стратегічних галузей промисловості Ярослав Олійник (Локі) показав відео злагодженої роботи українського БпЛА Shark та дрона-камікадзе Switchblade 600, внаслідок якої був знищений російський ЗРК "Тор".

Як працює Switchblade 600: його особливості та переваги

Віцепрезидент AeroVironment Чарлі Дін наголошує на можливості оператора дрона ухвалювати рішення в live-режимі. Тобто, якщо він полює на один об'єкт, але під час польоту бачить цікавішу мету – він може змінити рішення й атакувати нову ціль. Це велика перевага над артилерією, яка працює виключно по визначеній цілі.

Система управління Switchblade 600 на базі планшета з сенсорним екраном може керувати польотом вручну або автономно, використовує зашифровані канали передачі даних та обладнана захистом від електронного перехоплення.

Оглядачі АрміїInform наголошують, що під час виконання завдань Switchblade 600 не потребує сторонніх засобів розвідки, спостереження та рекогностування (ISR) чи додаткових засобів ураження.

"Дрон-камікадзе Switchblade 600 оснащений провідними у своєму класі електронно-оптичними та інфрачервоними (EO/IR) датчиками з високою роздільною здатністю та підвищеною точністю керуванням польотом. Усі дії БпЛА в режимі реального часу передаються оператору й записуються. Крім того, в дроні використана власна технологія переривання завдання з повторним виходом на ціль (wave-off and recommit)", – йдеться в матеріалі..

Йдеться про те, що дрон може захопити статичну чи рухому ціль й завдати удар. Водночас оператор може скасувати підрив, якщо поруч знаходяться союзні сили чи цивільні, а потім перенаправити цей боєприпас на ту ж саму чи іншу ціль.

Боєголовку "світчблейдів" прирівнюють до джавелінів, однак оператор може сягнути важкодоступніших цілей, а сам дрон – дешевший, ніж ПТРК. При наявності навіть одного такого безпілотника, група військових може без підтримки авіації швидко ліквідувати ворожий танк чи значну групу живої сили противника.

Також Switchblade 600 можуть використовувати невеликі диверсійно-розвідувальні групи, щоб заходити в тил ворога та завдавати ударів по позиціях чи техніці ворога цими безпілотниками. При веденні бойових дій у міських умовах дрон-камікадзе допоможе проводити аеророзвідку та знищувати цілі при мінімальних руйнуваннях інфраструктури. Ідеально підходять для атаки центрів управління, ліквідації офіцерського складу чи органів окупаційної влади.