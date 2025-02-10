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Щоб бути готовими до відсічі на півдні, на Чонгарі мали закласти 200 тис. мін, - Наєв

Марія Науменко
10 лютого, 2025 понедiлок
10:05
Війна з Росією Сергій Наєв, ЗСУ

Екскомандувач Об'єднаних Сил оборони України генерал-лейтенант Сергій Наєв розкрив деталі оборонних дій української армії під час окупації Росією Криму у 2014 році

Зміст

Про це він заявив в інтерв'ю "Українській правді".

"У 2014 році, коли відбулася тимчасова окупація Криму, на різні напрямки – в Чернігівську, Сумську, Харківську області, і в тому числі на Кримський напрямок, висунулися війська, так українська армія вживала заходів щодо відсічі агресії", - пояснив він.

За його словами, на Кримському напрямку українські військовослужбовці збудували окопи та замінували п'ять мостів на перешийках.

"Два на Арабатській стрілці, які підривалися способом накладного заряду. Безпосередньо на Чонгарі три мости – два автомобільні і один залізничний. Туди заклали вибухівку, трохи більше 1500 мін. Для того, щоб бути готовим для відсічі, там мало лежати зо 200 тисяч мін", - зауважив Наєв.

Він також звернув увагу на те, що в той час не було правових підстав для розміщення військових сил у регіонах, таких як Херсонська та Запорізька області.  Керівництво Збройних сил зверталося з проханням ввести режим антитерористичної операції, що дозволило б легалізувати перебування військ на цих територіях, але отримало відмову.

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"Уявіть, приходить військовий командир до власника якогось майнового комплексу і каже: "Можна на вашому майновому комплексі розмістити артилерійську батарею?". А власник майнового комплексу каже: "На яких підставах?". Не було цих рішень хоча б, щоб розмістити ці сили. Було відмовлено, сказано, що на території Херсонської і Запорізької областей таких правових режимів не буде", - додав  генерал-лейтенант.

На запитання про те, хто розмінував Чонгар, Наєв підкреслив, що це питання не є суттєвим. Він пояснив, що за підрив мостів відповідало угруповання військ "Південь", а конкретно – окремий батальйон.

"Відповідно, в ніч перед наступом, коли я доводив командувачам, що завтра можливий напад, то в тому числі я сказав командувачу угруповання на цьому напрямку, щоб привели готовність цих мостів до підриву. І коли відбувся наступ, ті солдати мали мости підірвати. Але ми маємо уявити, що підривали мости не роботи – звичайні люди, такі, як ви, такі, як я. І вони це мали робити, коли летіли бомби, ракети", - підсумував Наєв.

  • 7 лютого агенти партизанського руху "Атеш", які є у складі ЗС РФ, повідомили, що командування російської армії розпочало виведення окремих зенітно-ракетних підрозділів із тимчасово окупованого Криму до Росії.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Крим
окуповані території
Сергій Наєв
Військові новини
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