Українська ППО за ніч знищила 61 з 83 російських дронів

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Так, з 21:00 9 лютого до ранку наступного дня росіяни запустили по Україні 83 ударних БПЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Шаталово, Брянськ та Приморсько-Ахтарськ, що у РФ.

Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України підтвердили збиття 61 ударного дрона у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Кіровоградській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях.

Крім того, ще 22 ворожі безпілотники-імітатори були локаційно втрачені, не призвівши до негативних наслідків.

Водночас внаслідок ворожої атаки цієї ночі постраждали Сумщина, Харківщина, Полтавщина та Кіровоградщина.