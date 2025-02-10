Українська ППО за ніч знищила 61 з 83 російських дронів
У ніч проти понеділка, 10 лютого, сили протиповітряної оборони знищили 61 безпілотник, який росіяни запускали для обстрілу території України
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Так, з 21:00 9 лютого до ранку наступного дня росіяни запустили по Україні 83 ударних БПЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Шаталово, Брянськ та Приморсько-Ахтарськ, що у РФ.
Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України підтвердили збиття 61 ударного дрона у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Кіровоградській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях.
Крім того, ще 22 ворожі безпілотники-імітатори були локаційно втрачені, не призвівши до негативних наслідків.
Водночас внаслідок ворожої атаки цієї ночі постраждали Сумщина, Харківщина, Полтавщина та Кіровоградщина.
- Зокрема, у Сумах ворог вдарив по житловому кварталу, внаслідок чого постраждала жінка. На Полтавщині уламки БПЛА пошкодили дачний кооператив.
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