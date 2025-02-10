Наєв: Неприйнятно, що під час війни розпочинаються суди над військовими керівниками

Про це він сказав в інтерв'ю для УП.

Коментуючи суди над генералами по Харківщині, які тривають вже другий тиждень, Наєв назвав неприйнятним те, що під час ведення війни розпочинаються судові процеси над військовими керівниками.

Він зауважив, що навіть авторитарна Росія не судить своїх генералів під час війни.

"Збройні сили РФ відійшли з Харківської, Луганської частин та Донецької області внаслідок контрнаступу української армії восени 2022 року. Також восени 2022 року російські війська відійшли з правого берега Херсонщини. Українська армія увійшла на територію Курської області. В авторитарній Росії їхніх генералів, полковників притягнули до кримінальної відповідальності за такі дії? Ні. Під час війни вони таке не вчинили. Ми маємо досвід інших держав, де так само відбувалося. Якщо є претензії, в тому числі кримінального порядку, претензії мають бути розслідувані і дані відповіді. А чи доречно під час війни це робити? Для чого? Це робиться з метою отримання істини чи, може, з інших причин?", - наголосив генерал.

Також екскомандувач Об'єднаних Сил оборони прокоментував обвинувачення до Галушкіна, Лапіна і Горбенка - командирів, яких підозрюють у недбалості, через яку ворог зміг захопити частину території Харківщини в травні 2024 року. За його словами, треба розглядати в ретроспективі, як потім відбувалося посилення оборони Харківської області.

"Генерала Галушкіна було замінено на генерала Драпатого. Але відбулося не тільки це. Відразу на той напрямок були передані додаткові сили й засоби. Також ці дії контролювалися керівництвом Збройних сил України. Генерал Олександр Сирський перебував і контролював це питання. Тому, кого б ми не ставили, без сил і засобів одна людина не спроможна була виконати ті завдання", - зазначив Наєв.