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Головна Світ Сербські студенти перекрили низку доріг по всій країні до 100 днів трагедії на залізничному вокзалі в Новому Саді

Сербські студенти перекрили низку доріг по всій країні до 100 днів трагедії на залізничному вокзалі в Новому Саді

Катерина Єсікова
9 лютого, 2025 неділя
20:57
Світ Сербія

9 лютого в Сербії студенти перекрили міст у Белграді, а також дороги по всій країні до 100 днів із моменту обвалу частини зовнішнього даху на залізничному вокзалі в місті Новий Сад. Тоді загинули щонайменше 15 людей

Зміст

Про це повідомляє АР.

Зазначається, що багато мешканців міста приєдналися до студентів під час 7-годинної блокади мосту Gazela через річку Сава в сербській столиці. Одночасно розпочалася тригодинна блокада ключових доріг у Новому Саді, а студенти в Ніші заблокували пункт оплати за проїзд по автомагістралі на в'їзді до південного міста.

Відповідна акція є частиною кампанії протестів від студентів, які вимагають справедливості у зв'язку з катастрофою 1 листопада на залізничному вокзалі в Новому Саді, в якій звинувачують уряд у корупції.

"Через 100 днів ніхто не поніс відповідальності", – написано червоною фарбою на одному з протестних місць у Новому Саді.

Що відомо про трагедію на залізничному вокзалі в місті Новий Сад

1 листопада 2024 року в сербському місті Новий Сад на залізничному вокзалі обвалилася частина зовнішнього даху, внаслідок чого загинули 15 людей. 

Прем'єр-міністр Сербії Мілош Вучевич заявив, що влада розслідуватиме причини аварії. 

Станцію в Новому Саді відремонтували у 2021 і 2022 роках. Інші незначні роботи тривали до липня цього року. Прокуратура міста в неділю, 3 листопада, заявила, що слідчі допитали 26 людей у зв'язку з аварією, в тому числі міністра транспорту, а також вилучили важливі документи. Ще 14 людей, за інформацією прокуратури, викликали на допит.

3 листопада сотні активістів зібралися в Белграді на акцію протесту. Учасники акції протесту звинуватили владу країни в недбалості й корупції і скандували: "Арештуйте (президента Александара, - ред.) Вучича!"

5 листопада міністр будівництва, транспорту та інфраструктури Сербії Горан Весич оголосив, що подасть у відставку через обвал даху на залізничному вокзалі. 

23 листопада в межах розслідування заарештували 11 людей.
 

 

Теги:
Новини
Сербія
акції протестів
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