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Головна Культура Альбом The Weeknd Hurry Up Tomorrow очолив чарт Billboard 200 та став головним дебютом 2025 року

Альбом The Weeknd Hurry Up Tomorrow очолив чарт Billboard 200 та став головним дебютом 2025 року

Дар'я Тарасова
10 лютого, 2025 понедiлок
11:03
Культура

Шостий студійний альбом Hurry Up Tomorrow канадського співака The Weeknd, що вийшов 31 січня, за перший тиждень був проданий 490,5 тис. разів

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Про це повідомляє Variety.

Альбом канадського музиканта The Weeknd Hurry Up Tomorrow посів перше місце в чарті Billboard 200 з продажами 490,5 тис. електронних копій. Це найкращий показник серед всіх платівок відтоді, як The Tortured Poets Department Тейлор Свіфт дебютував на 1-й сходинці чарту з продажами 2,62 млн копій.

Це також найкращий результат у карʼєрі самого The Weeknd. Продажі Hurry Up Tomorrow перевищили After Hours на 6 тис. одиниць. Згідно з даними Luminate, пісні з альбому на стримінгах прослухали 171,5 млн разів.

Альбом складається з 22 пісень, зокрема з треків за участі продюсера-новатора Джорджіо Мородера, Anitta, Justice, Тревіса Скотта, Florence + the Machine, Future, Лани Дель Рей та Playboi Carti.

Альбом також має отримати власний фільм від Lionsgate і режисера Трея Едварда Шульца з The Weeknd, Дженною Ортегою та Баррі Кеоганом у головних ролях. Прем'єра фільму запланована на 16 травня. Hurry Up Tomorrow — це напружений трилер, у якому звучить музика з нового альбому.
 

Теги:
Новини
музика
Шоу-бізнес
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