"Докази нікуди не поділися": у НАБУ розповіли про хід справи ексголови Верховного суду Князєва

Про це він розповів на брифінгу, повідомляє кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

За словами Кривоноса, докази у справі Князєва "нікуди не поділися" та їх можуть доєднувати до іншого кримінального провадження, якщо для цього є ознаки.

"Докази в цій справі нікуди не поділися. Якщо докази, здобуті в цьому телефоні, можна використати або вони свідчать про ознаки вчинення іншого злочину - тоді вони виділяються в окреме кримінальне провадження і розслідуються... Якщо там є ознаки іншого злочину - вони (докази, - ред.) доєднуються до іншого кримінального провадження", - сказав директор НАБУ.

Він також підкреслив, що наразі в суді слухається основна справа.

"Справа зараз слухається в суді основна… Зараз триває апеляційне оскарження угоди зі слідством одного з обвинувачених", - додав Кривонос.

Що відомо про справу Князєва

15 травня 2023 року НАБУ і САП викрили схему одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями Верховного Суду України. Наступного дня в справі про корупцію у Верховному Суді України був затриманий очільник суду Всеволод Князєв та ще одна особа. Тоді ж Верховний Суд України висловив недовіру Князєву, а згодом НАБУ та САП оголосили йому підозру в отриманні неправомірної вигоди.

Під час засідання 17 травня 2023 року Вищий антикорупційний суд не задовольнив скаргу щодо затримання та тримання під вартою ексголови ВС Князєва. Згодом Вища рада правосуддя дозволила його тримання під вартою, САП клопотав про арешт із заставою. Пізніше ВАКС також обрав запобіжний захід для адвоката Олега Горецького, якого вважають співучасником у справі Князєва.

Уже 23 травня 2023 року НАБУ і САП повідомили, що вилучили велику суму готівки у майже пів мільйона доларів США, сховану учасниками злочину, а 31 травня 2023 року ВАКС відхилив апеляційну скаргу щодо зміни запобіжного заходу Князєву, залишивши його під вартою.

Пізніше ВАКС продовжив запобіжний захід до 8 вересня 2023 року. 26 вересня 2023 року його також лишили під вартою, але зменшили розмір застави з 55 до 45 млн гривень.

2 листопада 2023 року апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід для Князєва до 9 грудня 2023 року, а згодом тримання під вартою продовжили до 2 лютого 2024 року. Також суд зменшив розмір застави до 27 млн грн.

12 березня 2024 року Київський апеляційний суд остаточно визнав винним Князєва у справі про оренду квартири за тисячу гривень. Йому призначили штраф розміром 2550 гривень разом із конфіскацією подарунка в 906 600 грн. Рішення апеляційного суду остаточне та не підлягає оскарженню.

Вища рада правосуддя 4 квітня відсторонила Князєва від здійснення правосуддя на час суду.

27 травня колегія суддів Вищого антикорупційного суду України продовжила термін дії обов’язків колишньому голові Верховного Суду. З нього також зняли електронний браслет.

17 червня Перша дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя ухвалила рішення щодо звільнення Князєва. А у липні колегія суддів ВАКС зняла арешт з частини його коштів.

28 серпня у Вищому антикорупційному суді оголосили обвинувальний акт у справі Князєва щодо отримання неправомірної вигоди.