Адвокатка акторів Молодого театру подала до суду, оскільки поліція не реєструє заяви постраждалих від Білоуса
Адвокатка акторів Молодого театру подала скаргу до суду через бездіяльність поліції, яка не реєструє заяви від постраждалих, які звинувачують Андрія Білоуса в домаганнях
Про це "Бабелю" розповіла акторка театру Вікторія Ромашко.
Як зазначила Ромашко, акторки Молодого театру подали три заяви про вчинення художнім керівником театру Андрієм Білоусом кримінального порушення, перші дві — ще 30 січня. Але поліція їх досі не зареєструвала.
Адвокатка акторів Молодого театру подала скаргу до Шевченківського районного суду на бездіяльність поліції.
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У січні театральну спільноту приголомшила серія звинувачень у домаганнях на адресу викладача університету імені Карпенка-Карого і режисера Андрія Білоуса. Колишні студентки заявили про те, що Білоус сексуально домагався, перетинав межу формального спілкування, цькував. Після анонімних звинувачень зʼявилися і відкриті. Кількість імовірних жертв росла, наче снігова куля. Пізніше про подібну поведінку своїх викладачів почали говорити та писати під хештегом #немовчи й інші колишні студенти творчих вишів. Жертвами імовірних домагань та психологічного насильства ставали зокрема студентки перших курсів - дівчата віком від 16 до 18 років.
Усе почалося з анонімного відео, яке, як пізніше зʼясувалося, записала киянка Софія Сапожнік, що нині мешкає в Лос-Анджелесі. У короткому ролику дівчина розповіла, що театральний режисер і викладач Андрій Білоус просив "поділитися своїми сексуальними фантазіями" і надіслати йому інтимні фотографії. Він і сам скидав їй фото інших студенток.
У виші наголосили, що жодних офіційних заяв на адресу університету не надходило.
24 січня КНУТКіТ імені Карпенка-Карого відреагував на звинувачення, що зʼявилися проти режисера й викладача Андрія Білоуса у домаганнях до студенток, звернувшись із заявою до поліції.
Згодом авторка анонімного відео, у якому звинувачують режисера й викладача КНУТКіТ імені Карпенка-Карого Андрія Білоуса в домаганнях до студенток, розкрила свою особистість й розповіла нові подробиці.
27 січня Білоуса відсторонили від роботи в університеті Карпенка-Карого.
Імовірних жертв домагань підтримала Марія Єфросиніна, Ада Роговцева, колектив театру Лесі Українки у Львові та інші.
Наприкінці січня у Молодому театрі звернулися до КМДА з проханням усунути звинуваченого у домаганнях Білоуса з керівної посади.
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