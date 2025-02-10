"Величезна трагедія для демократії": в НАБУ прокоментували наміри Трампа закрити USAID

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

Кривонос зазначив, що скорочення підтримки міжнародних партнерів може негативно вплинути на антикорупційні та демократичні інститути у країні.

"У цілому скорочення підтримки міжнародних партнерів негативно вплине взагалі на інститути антикорупційні, інститути демократії у країні. І це величезна проблема насправді. І ми сподіваємося, що вона буде вирішена", - наголосив він.

За його словами, закриття USAID не матиме позитивних результатів, а лише дасть привід для насміхання з боку тих, хто протистоїть антикорупційній діяльності.

"Я вам точно кажу, що вона не дасть ніяких позитивних моментів, окрім тих, хто чекає, що ті люди, які займалися антикорупцією, і насміхаються зараз, у тому числі в усіляких, їх складно так назвати, Telegram-каналах, насміхаються над тим, що антикорупційні активісти чи медіа залишилися без підтримки", - додав директор НАБУ.

Він підкреслив, що така ситуація свідчить про серйозні загрози для демократії в Україні

"Це величезна трагедія для демократії, в першу чергу. Це постулат. Це моє враження", - підсумував Кривонос.

Припинення фінансування USAID: що відомо

Президент США Дональд Трамп у перший день правління ухвалив рішення тимчасово зупинити всі програми зовнішньої допомоги США на 90 днів для проведення перевірок.

Американські дипломати попросили терміново виключити програми, пов’язані з Україною, з програми заморожування іноземної допомоги на 90 днів, виданої держсекретарем Марко Рубіо.

26 січня ЗМІ з посиланням на джерела написали, що USAID отримало вказівку зупинити всі проєкти в Україні.

Наступного дня USAID офіційно підтвердило зупинку фінансування всіх програм і проєктів в Україні. Агентство фінансувало в Україні різноманітні освітні, наукові, медійні та культурні проєкти, закуповувало медичне обладнання та ліки громадам, які прийняли переселенців, фінансувало мобільні бригади медиків, які виїжджали у віддалені райони, програми з вакцинації, реабілітації, психологічної допомоги.

Заступниця керівника ОП Ірина Верещук назвала тимчасове припинення фінансування USAID неочікуваною та неприємною новиною, яка не може не бентежити.

29 січня в Раді оголосили про початок консультацій з європейськими колегами щодо заміщення допомоги USAID.

Американський суддя Карл Ніколс 7 лютого тимчасово дозволив близько 2,7 тис. співробітникам Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), яких президент Дональд Трамп раніше відправив у відпустку, повернутися до роботи