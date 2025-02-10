"Величезна трагедія для демократії": в НАБУ прокоментували наміри Трампа закрити USAID
Директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Семен Кривонос висловив стурбованість щодо можливого закриття Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) президентом США Дональдом Трампом, назвавши це рішення "трагедією для демократії"
Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Катерина Галко.
Кривонос зазначив, що скорочення підтримки міжнародних партнерів може негативно вплинути на антикорупційні та демократичні інститути у країні.
"У цілому скорочення підтримки міжнародних партнерів негативно вплине взагалі на інститути антикорупційні, інститути демократії у країні. І це величезна проблема насправді. І ми сподіваємося, що вона буде вирішена", - наголосив він.
За його словами, закриття USAID не матиме позитивних результатів, а лише дасть привід для насміхання з боку тих, хто протистоїть антикорупційній діяльності.
"Я вам точно кажу, що вона не дасть ніяких позитивних моментів, окрім тих, хто чекає, що ті люди, які займалися антикорупцією, і насміхаються зараз, у тому числі в усіляких, їх складно так назвати, Telegram-каналах, насміхаються над тим, що антикорупційні активісти чи медіа залишилися без підтримки", - додав директор НАБУ.
Він підкреслив, що така ситуація свідчить про серйозні загрози для демократії в Україні
"Це величезна трагедія для демократії, в першу чергу. Це постулат. Це моє враження", - підсумував Кривонос.
Припинення фінансування USAID: що відомо
Президент США Дональд Трамп у перший день правління ухвалив рішення тимчасово зупинити всі програми зовнішньої допомоги США на 90 днів для проведення перевірок.
Американські дипломати попросили терміново виключити програми, пов’язані з Україною, з програми заморожування іноземної допомоги на 90 днів, виданої держсекретарем Марко Рубіо.
26 січня ЗМІ з посиланням на джерела написали, що USAID отримало вказівку зупинити всі проєкти в Україні.
Наступного дня USAID офіційно підтвердило зупинку фінансування всіх програм і проєктів в Україні. Агентство фінансувало в Україні різноманітні освітні, наукові, медійні та культурні проєкти, закуповувало медичне обладнання та ліки громадам, які прийняли переселенців, фінансувало мобільні бригади медиків, які виїжджали у віддалені райони, програми з вакцинації, реабілітації, психологічної допомоги.
Заступниця керівника ОП Ірина Верещук назвала тимчасове припинення фінансування USAID неочікуваною та неприємною новиною, яка не може не бентежити.
29 січня в Раді оголосили про початок консультацій з європейськими колегами щодо заміщення допомоги USAID.
Американський суддя Карл Ніколс 7 лютого тимчасово дозволив близько 2,7 тис. співробітникам Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), яких президент Дональд Трамп раніше відправив у відпустку, повернутися до роботи
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