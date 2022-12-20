Литва першою у світі придбає американські дрони Switchblade 600

Про це Анушаускас сказав в інтерв’ю виданню LRT.

"Так, найближчими днями буде ще один контракт із виробником, у цьому випадку Switchblade 600. Це бойові безпілотники з бойовою дальністю 40 кілометрів, і ми будемо першою країною у світі, хто придбає їх наступного року", – заявив глава Міноборони Литви.

4 грудня Литва оголосила про передачу Україні снарядів до артилерії.

8 грудня стало відомо, що Литва продовжила надзвичайний стан на кордоні з Росією та Білоруссю.

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