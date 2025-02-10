Генерал Наєв назвав три складові, від яких залежить стабілізація ситуації на фронті
Стабілізація складної ситуації на російсько-українському фронті можлива завдяки трьом складовим, які включають підготовку військових, підтримку озброєнням та грамотне управління
Таку думку висловив екскомандувач Об'єднаних Сил оборони України генерал-лейтенант Сергій Наєв в інтерв'ю УП.
"Є три відповідні складові. Перше: сили – наші воїни, наші військовослужбовці. Вони мають бути мотивовані і підготовлені. Підготовкою наших воїнів займається командування видів, родів військ, спеціальних військ. Вони мають готувати й мотивувати особовий склад", - зазначив Наєв.
За його словами, у ході цієї підготовки кожен воїн має бути готовим до ведення бойових дій.
Другою складовою для стабілізації ситуації на фронті генерал-лейтенант назвав озброєння. Він зауважив, що наразі на передньому краї є проблема з підтримки наших воїнів відповідними озброєннями.
"Там, де не вистачає артилерійських боєприпасів, можна підтримувати за допомогою безпілотників, FPV-дронів або інших дронів. Тому що український воїн має бути прикритий", - підкреслив екскомандувач Об'єднаних Сил оборони.
За його словами, третій шар – це управління. Наєв наголосив, що треба воювати сталими структурами, дивізіями, корпусами, де командир одночасно несе відповідальність і за підготовку свого особового складу, і за застосування.
- За даними Генштабу, за добу 9 лютого на російсько-українському фронті відбулося 99 бойових зіткнень. Сили оборони відбили 33 атаки окупантів на Покровському напрямку та 18 - на Курському.
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