Маска непокоять "ворожі голоси"
Ілон Маск вирішив узятися за те, що не вдалося навіть радянському КДБ та сучасному Кремлю – знищити Радіо Свобода та Голос Америки
Під приводом боротьби з "ліворадикальними" поглядами він фактично пропонує ліквідувати найстаріші аналітичні медіа, які десятиліттями були противагою авторитарним режимам.
Це не просто атака на традиційні ЗМІ — це частина загальної тенденції підміняти журналістику хаотичним потоком "незалежних блогерів" без редакційних стандартів та перевірки фактів.
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Маск, схоже, хоче створити альтернативний інформаційний простір, де пануватимуть платформи на кшталт Twitter/X, наповнені суб’єктивною думкою замість аналітики. Проблема в тому, що відмова від традиційних ЗМІ не призведе до зростання свободи слова. Навпаки – створиться вакуум, у якому ще активніше працюватимуть російські та китайські пропагандистські структури.
Сьогодні саме традиційні медіа забезпечують розслідування, збирання інформації з підтверджених джерел та роботу в умовах, де блогери навіть не зможуть отримати акредитацію. Коли "Голос Америки" працює у 40 мовних сегментах, а "Радіо Свобода" веде мовлення у 20 країнах, це не про "радикалів, які розмовляють самі з собою". Це про медіа, які десятиліттями протидіяли СРСР, а тепер – режиму Путіна.
Заклики Маска грають на руку саме цим режимам. Звісно, можна довго критикувати традиційні медіа за витрати та бюрократію. Але між реформуванням і знищенням – велика різниця. Маск вибирає другий варіант. Якщо він переможе, інформаційна війна стане ще більш асиметричною – і не на користь демократичного світу.
Про автора. Максим Несвітайлов, експерт-міжнародник
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