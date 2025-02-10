Під приводом боротьби з "ліворадикальними" поглядами він фактично пропонує ліквідувати найстаріші аналітичні медіа, які десятиліттями були противагою авторитарним режимам. Це не просто атака на традиційні ЗМІ — це частина загальної тенденції підміняти журналістику хаотичним потоком "незалежних блогерів" без редакційних стандартів та перевірки фактів.

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Сьогодні саме традиційні медіа забезпечують розслідування, збирання інформації з підтверджених джерел та роботу в умовах, де блогери навіть не зможуть отримати акредитацію. Коли "Голос Америки" працює у 40 мовних сегментах, а "Радіо Свобода" веде мовлення у 20 країнах, це не про "радикалів, які розмовляють самі з собою". Це про медіа, які десятиліттями протидіяли СРСР, а тепер – режиму Путіна.