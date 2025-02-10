CBS News: на Мюнхенській конференції Зеленський зустрінеться з віцепрезидентом США Венсом

Про це повідомила телерадіокомпанія CBS News.

За даними CBS News, у Зеленського, який очолить українську делегацію на щорічній Мюнхенській конференції з безпеки, заплановано зустріч із віцепрезидентом США Венсом, який також відвідає конференцію.

CBS News нагадує, що президент США Трамп у п’ятницю заявив журналістам в Овальному кабінеті, що він "може зустрітися" з українським лідером найближчими днями.

"Я, ймовірно, зустрінуся з президентом Зеленським наступного тижня, і я, ймовірно, поговорю з президентом Путіним, – сказав Трамп. – Я хотів би, щоб ця війна закінчилася".

Зустріч Трампа й Зеленського наразі не запланована, додає видання, проте, ймовірно, вона відбудеться пізніше у Вашингтоні.

Мюнхенська конференція з безпеки відбудеться 14-16 лютого. Раніше спецпредставник Трампа з питань України та РФ Кіт Келлог заявляв, що візьме участь у безпековій конференції в Мюнхені, де говоритиме про припинення російсько-української війни. Імовірно, Келлог відвідає Київ після Мюнхенської конференції з безпеки, приблизно наприкінці лютого. Українські ЗМІ з посиланням на джерела в Офісі президента повідомляли, що Кіт Келлог може здійснити свій перший візит в Україну 20 лютого.