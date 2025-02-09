У Косові відбулися парламентські вибори: за даними екзит-полів, лідирує партія чинного прем’єра Курті

Про це повідомляє Balkan Insight.

Так, за попередньою інформацією, правляча партія "Самовизначення" перемогла на недільних парламентських виборах.

Згідно з опитуваннями UBO Consulting вона отримала 40% голосів, "Демократична партія Косова" - 21,4%, "Демократична ліга Косова" - 19,3% і "Альянс за майбутнє Косова" - 7,2%.

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Що відомо про парламентські вибори

Як пише Euronews, вибори відбулися на тлі погіршення стану економіки та відновлення напруженості між етнічними албанцями та сербами.

Зазначається, що виборці мали обрати 120 законодавців із 26 політичних партій і груп та одного незалежного кандидата.

Лідером вважається партія "Самовизначення", але, як писало видання, "не очікується, що вона отримає необхідну більшість для одноосібного правління", що залишає відкритою можливість приєднання до неї двох інших головних претендентів, якщо не вдасться сформувати кабінет міністрів.