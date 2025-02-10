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"Немає 100% гарантій безпечного виїзду": волонтер Маховський про евакуацію людей з Покровська

Ірена Моляр
10 лютого, 2025 понедiлок
09:01
Війна з Росією Стела на в'їзді в Покровськ

Волонтер Влад Маховський зазначив, що у Покровську дуже небезпечно через постійні прильоти дронів, КАБів, але у місті ще залишається близько 7 тисяч людей

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Про це він розповів в етері Еспресо.

"В п'ятницю, 7 лютого, їздили разом з евакуаційною групою поліції Донецької області "Білий янгол" на двох броньованих машинах у Покровськ, щоб забрати православного священника, його матір та 8 кіз. Обстановка на тому напрямку дуже напружена, бо небо під контролем ворожих FPV-дронів. По дорозі бачили багато понівечених цими дронами автівок. А ще небезпека є в тому, що росіяни використовують дрони на оптоволокні, відповідно, засоби РЕБ, з якими ми їздимо, не завжди можуть нам допомогти", - зауважив Влад Маховський.

За його словами, у Покровську зараз дуже небезпечно: прильоти, КАБи, FPV-дрони. Однак у місті ще залишається багато людей, приблизно 7 тисяч. Коли їдеш містом, то бачиш скупчення людей, які стоять, щось чекають. Навіть приїздить Червоний Хрест, надає допомогу.

"Коли ми їдемо разом з поліційним підрозділом, то вони мають оперативну обстановку, відповідну інформацію по місцевості, тому дивимося, чекаємо, але це не є 100% гарантією безпеки, бо FPV-дрони можуть прилетіти у будь-який момент. Тобто це великий ризик, їдемо на великій швидкості, щоб ніде не затримуватися, також треба бути уважними, щоб не пролітали десь FPV. Евакуація зараз – така річ, що на 100% невідомо, що зможеш добре виїхати. Крім того, з мобільним зв'язком там важко, але додзвонитися ще можливо, тому люди ще звертаються щодо евакуації", - резюмував волонтер.

  • 9 лютого російська армія вдарила FPV-дроном по рятувальниках у Покровському районі Донецької області, внаслідок чого постраждав один із них.
  • Речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов повідомив, що під Покровськом на Донеччині армія РФ втратила за січень 7 тисяч військових, тоді як за 10 років другої чеченської війни - 6 тисяч.
     
Теги:
Новини
Україна
волонтери
російська армія
Донеччина
окупанти
безпілотник
волонтери і війна
Покровськ
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