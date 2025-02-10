Надалі Росії буде складно не зважати на високий рівень втрат на фронті, - голова Військового комітету НАТО
Великі втрати російської армії на фронті в Україні та збільшення тиску на оборонну промисловість РФ поступово погіршують її довгострокові можливості ведення війни
Про це заявив голова Військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне в інтерв'ю АрміяInform.
За його словами, удари України по військових об’єктах на території Росії є легітимною формою самооборони відповідно до міжнародного права. Ці атаки підривають російську логістику, послаблюють її здатність здійснювати подальші напади і змушують Москву виділяти більше ресурсів на власну оборону.
"Хоча ці удари самі по собі не можуть закінчити війну, вони завдають значної шкоди Росії, оскільки їхніми цілями є паливні склади, авіабази та запаси боєприпасів. Зростаючі втрати РФ на полі бою в поєднанні зі збільшенням тиску на її оборонну промисловість поступово погіршують її довгострокові військові можливості", - наголосив Драгоне.
Голова Військового комітету НАТО також підкреслив, що попри великі втрати на фронті, Росія продовжує війну за підтримки Північної Кореї, Ірану та Китаю. Однак у довгостроковій перспективі Росії буде складно і надалі не зважати на такий високий рівень втрат.
За словами адмірала, продовження військової підтримки України призведе до подальшого погіршення військової спроможності РФ та поставить Україну в сильнішу позицію під час переговорів.
"Ми повинні зосередитись на підтримці завершення війни, щоб забезпечити Україні можливість вступати в будь-які переговори з позиції сили", - підкреслив Драгоне.
- З початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну Сили оборони ліквідували понад 850 тисяч військових загарбницької армії. Як кажуть у ЗСУ, лише під Покровськом на Донеччині російська армія втратила за січень 7 тисяч військових, тоді як за 10 років другої чеченської війни - 6 тисяч.
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