Надалі Росії буде складно не зважати на високий рівень втрат на фронті, - голова Військового комітету НАТО

Про це заявив голова Військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне в інтерв'ю АрміяInform.

За його словами, удари України по військових об’єктах на території Росії є легітимною формою самооборони відповідно до міжнародного права. Ці атаки підривають російську логістику, послаблюють її здатність здійснювати подальші напади і змушують Москву виділяти більше ресурсів на власну оборону.



"Хоча ці удари самі по собі не можуть закінчити війну, вони завдають значної шкоди Росії, оскільки їхніми цілями є паливні склади, авіабази та запаси боєприпасів. Зростаючі втрати РФ на полі бою в поєднанні зі збільшенням тиску на її оборонну промисловість поступово погіршують її довгострокові військові можливості", - наголосив Драгоне.



Голова Військового комітету НАТО також підкреслив, що попри великі втрати на фронті, Росія продовжує війну за підтримки Північної Кореї, Ірану та Китаю. Однак у довгостроковій перспективі Росії буде складно і надалі не зважати на такий високий рівень втрат.



За словами адмірала, продовження військової підтримки України призведе до подальшого погіршення військової спроможності РФ та поставить Україну в сильнішу позицію під час переговорів.



"Ми повинні зосередитись на підтримці завершення війни, щоб забезпечити Україні можливість вступати в будь-які переговори з позиції сили", - підкреслив Драгоне.