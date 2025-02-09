Не думаю, що Трамп має плани щодо вторгнення в Канаду, - радник Волц

Про це він заявив на телеканалі NBC News.

За словами Волца, багатьом канадцям нібито "не подобаються останні 10 років ліберального, прогресивного" правління прем'єр-міністра Джастіна Трюдо.

"Насправді те, що ви бачите, - це підтвердження американського лідерства в Західній півкулі, від Арктики й до Панамського каналу. І це те, про що ми говоримо, від Гренландії до безпеки в Арктиці та повернення Панамського каналу під контроль Сполучених Штатів", - сказав радник.

Відповідна заява прозвучала після повідомлень про те, що Трюдо заявив, що адміністрація Трампа "продовжує говорити про те, щоб поглинути нас і зробити 51-м штатом".

Політика Трампа щодо Канади

29 листопада минулого року Дональд Трамп у розмові з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо заявив, що якщо 25-відсоткові торговельні мита Вашингтона вб’ють канадську економіку, то країні варто стати 51-м штатом США.

10 грудня Трамп назвав у своїй соцмережі канадського Трюдо "губернатором величного штату Канада". 18 грудня він знову озвучив ідею зробити Канаду 51-м штатом через великі американські субсидії, які отримує країна. Згодом, 2 лютого, президент США повторив бажання, що "Канада повинна стати нашим омріяним 51-м штатом".

У Білому домі 31 січня повідомили про запровадження Трампом мита на товари з Канади, Китаю й Мексики з 1 лютого.

2 лютого прем'єр Канади Трюдо заявив про запровадження 25% мита на американські товари загальною вартістю 155 млрд канадських доларів у відповідь на рішення президента США, а президентка Мексики Клаудія Шейнбаум розпорядилася встановити відповідні мита на всі товари, що надходять із Мексики.

Через два дні Трюдо після розмови з Трампом заявив, що США на місяць відкладуть запровадження мита на канадські товари.

7 лютого канадський прем'єр заявив, що бажання Трампа приєднати країну до США "є реальними" через велику кількість критично важливих корисних копалин.