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У НАТО відповіли, чи готові компенсувати військову допомогу Україні в разі зменшення її обсягів з боку США

Марія Науменко
10 лютого, 2025 понедiлок
08:00
Світ Начальник Штабу оборони ЗС Італії адмірал Драгоне

Голова Військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне прокоментував позицію Альянсу стосовно військової допомоги Україні на фоні можливого скорочення фінансування з боку США

Зміст

Про це він заявив в інтерв'ю АрміяInform.

Він зазначив, що на Вашингтонському саміті країни НАТО зобов'язались забезпечити довгострокову підтримку України, пообіцявши виділити щонайменше 40 млрд євро на безпекову допомогу до 2024 року

"У грудні почала роботу Програми НАТО з безпекової допомоги та підтримки для України (NSATU). Я не буду спекулювати на потенційних змінах у політиці США, але НАТО працює над тим, щоб допомога була рівномірно розподіленою і сталою", - зазначив адмірал.

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За його словами, створення NSATU свідчить про відданість НАТО тривалій підтримці незалежно від політичних змін в окремих країнах-членах.

"Безпека України — це наша безпека, і ми залишаємось непохитними у своїй підтримці", - підсумував він.

Припинення фінансування USAID: що відомо

Президент США Дональд Трамп у перший день правління ухвалив рішення тимчасово зупинити всі програми зовнішньої допомоги США на 90 днів для проведення перевірок.

Американські дипломати попросили терміново виключити програми, пов’язані з Україною, з програми заморожування іноземної допомоги на 90 днів, виданої держсекретарем Марко Рубіо.

26 січня ЗМІ з посиланням на джерела написали, що USAID отримало вказівку зупинити всі проєкти в Україні.

Наступного дня USAID офіційно підтвердило зупинку фінансування всіх програм і проєктів в Україні. Агентство фінансувало в Україні різноманітні освітні, наукові, медійні та культурні проєкти, закуповувало медичне обладнання та ліки громадам, які прийняли переселенців, фінансувало мобільні бригади медиків, які виїжджали у віддалені райони, програми з вакцинації, реабілітації, психологічної допомоги.

Заступниця керівника ОП Ірина Верещук назвала тимчасове припинення фінансування USAID неочікуваною та неприємною новиною, яка не може не бентежити.

29 січня в Раді оголосили про початок консультацій з європейськими колегами щодо заміщення допомоги USAID.

7 лютого в українському уряді заявили, що Київ продовжує перемовини з європейськими партнерами щодо можливих джерел фінансування програм і проєктів, які раніше покривали кошти USAID.

Потім Трамп заявив, що "корупція" в Агентстві США з міжнародного розвитку USAID "досягла нечуваного рівня", через що закликав ліквідувати структуру.

Американський суддя Карл Ніколс 7 лютого тимчасово дозволив близько 2,7 тис. співробітникам Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), яких президент Дональд Трамп раніше відправив у відпустку, повернутися до роботи.

Теги:
Новини
Україна
Росія
політика
Війна з Росією
Дональд Трамп
НАТО
США
Військові новини
допомога Україні
підтримка України
допомога США Україні
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