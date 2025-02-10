В Індії поліція зупинила імпровізований вуличний концерт Еда Ширана

Про це інформує The Guardian.

Ширан виконував свої хіти на тротуарі в центрі міста перед запланованим концертом того ж вечора. Під час виконання пісні Shape of You до нього підійшов поліцейський та вимкнув мікрофон. Інцидент супроводжувався гучним освистуванням з боку шанувальників співака.

Згідно з заявою поліції, організатори вуличного концерту не отримали дозволу на проведення заходу в одному з найлюдніших районів Бенгалуру.

"Я відмовився давати дозвіл, тому що Черч-стріт дуже переповнена людьми. Саме тому його попросили звільнити місце", - заявив представник поліції Бенгалуру Шекар Текканнанавар.

Однак, у своєму Instagram Ширан запевнив, що мав дозвіл на проведення виступу.

"До речі, у нас був дозвіл на виступ. Отже, те, що ми грали саме в цьому місці, було заплановано заздалегідь. Ми не просто випадково опинилися там. Але все добре", - написав він.

Співак наразі перебуває в Індії у рамках свого туру The Mathematics і пізніше того ж вечора провів концерт на відкритому майданчику в місті, де виступав разом з індійською співачкою Шилпою Рао, перед тисячами фанатів.