Окупанти в Торецьку шість разів намагалися встановити триколори РФ: ЗСУ знищили їх разом з "прапороносцями"
Російські окупанти у Торецьку Донецької області здійснили декілька невдалих спроб встановити свої триколори на різних локаціях
Про це інформує пресслужба оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця").
"У Торецьку, з метою створення відповідної картинки для російських пропагандистських телеканалів та медіа, окупанти шість разів намагалися встановити прапори країни-агресора на різних локаціях. В результаті роботи наших операторів БПЛА російські прапори-триколори були знищені разом з "прапороносцями"", - розповіли військові.
За їхніми даними, на Краматорському та Торецькому напрямках російські війська за підтримки артилерії та БПЛА різних типів продовжують штурмувати позиції Сил оборони в міській забудові Часового Яру, Торецька та в районі Щербинівки.
Крім того, на Покровському напрямку для доставки штурмових груп в напрямку на Улакли противник в туман намагався застосувати бронетехніку. Колона виявили завчасно. Після вогневого ураження, в ході якого кілька ББМ противника було пошкоджено, техніка повернулася у вихідний район.
В районі Дворічної Куп'янського напрямку окупанти тричі намагалися переправити свій особовий склад через річку Оскіл. Спроби ворога завчасно виявили українські захисники та завдали вогневого ураження. Плавзасоби загарбників ліквідували разом особовим складом.
- За даними Генштабу, за добу 9 лютого на російсько-українському фронті відбулося 99 бойових зіткнень. Сили оборони відбили 33 атаки окупантів на Покровському напрямку та 18 - на Курському.
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