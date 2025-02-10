Окупанти в Торецьку шість разів намагалися встановити триколори РФ: ЗСУ знищили їх разом з "прапороносцями"

Про це інформує пресслужба оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця").

"У Торецьку, з метою створення відповідної картинки для російських пропагандистських телеканалів та медіа, окупанти шість разів намагалися встановити прапори країни-агресора на різних локаціях. В результаті роботи наших операторів БПЛА російські прапори-триколори були знищені разом з "прапороносцями"", - розповіли військові.

За їхніми даними, на Краматорському та Торецькому напрямках російські війська за підтримки артилерії та БПЛА різних типів продовжують штурмувати позиції Сил оборони в міській забудові Часового Яру, Торецька та в районі Щербинівки.

Крім того, на Покровському напрямку для доставки штурмових груп в напрямку на Улакли противник в туман намагався застосувати бронетехніку. Колона виявили завчасно. Після вогневого ураження, в ході якого кілька ББМ противника було пошкоджено, техніка повернулася у вихідний район.

В районі Дворічної Куп'янського напрямку окупанти тричі намагалися переправити свій особовий склад через річку Оскіл. Спроби ворога завчасно виявили українські захисники та завдали вогневого ураження. Плавзасоби загарбників ліквідували разом особовим складом.