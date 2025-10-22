Аналітик Їжак пояснив, чому РФ ставить нездійсненні умови для завершення війни

Про це в етері Еспресо розповів аналітик Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак.

"Пєсков, Лавров, Рябков і є ще ряд людей в оточенні Путіна, які хочуть продовжувати цю війну. Ми ще не почули, що скажуть Ушаков й Дмитрієв, адже, це інша група в оточенні Путіна. У Кремлі говорять про території, бо вони розуміють, що якщо зараз поставити перед Україною нереалістичні умови, то це стане можливістю розколоти країну - разом із миром зруйнувати українську державність. Тому, я гадаю, що США, зокрема, Марко Рубіо це прекрасно розуміють, розуміють, чого добиваються в Кремлі. Москва хоче такої точки зупинки війни, щоб це призвело до руйнації державності України, бо військами цього зробити вони не можуть", - пояснив Їжак.

Аналітик зауважив, що Росія завжди намагалась влаштувати хаос у світі, де б росіяни себе відчували найсильнішими. Втім, зараз їхня стратегія планує не більше ніж на два місяці.

"Головна стратегія Росії завжди полягала в тому, що, за їх переконанням, вони можуть в лайні жити довше за інших. Тобто, Росія завжди мала на меті влаштувати світовий хаос, в якому вони будуть найсильнішими. Втім, на мою думку, довгострокової стратегії в них немає. Вони планують лише на 1-2 місяці", - додав він.