Антипольська діяльність: громадський діяч Міхнік про прихильників зупинення допомоги Україні
Сьогодні поляки підтримують Україну як тільки можна. Всі, хто шкодить проукраїнській політиці, займаються антипольською діяльністю
Про це заявив польський громадсько-політичний діяч, журналіст і дисидент Адам Міхнік в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському на телеканалі Еспресо.
"Я дотримуюсь проукраїнської політики, і вважаю, що всі ті, хто псує цю політику, - це формації, які організовують марші, які говорять, що Польща - це володіння німецько-російське, яким керують євреї, говорять зупинити допомогу Україні, бо ми з неї нічого не маємо. Це дурощі, це шкідлива діяльність, ця діяльність глибоко антипольська", - сказав він.
Міхнік наголосив, що сьогодні поляки підтримують Україну як тільки можна.
"Але кожен народ має своїх "жириновських", і наші "жириновські", власне, так себе поводять. Польща має довгу історію своєї антидемократичної, ксенофобної опції, є у нас така традиція. В Польщі в міжвоєнні роки був сильний табір, який пропагував позицію антиукраїнську, антисемітську. Це все було", - зазначив діяч.
На його думку, зараз тривають суперечки, якими мають бути Польща та польськість.
"І ми одного разу виграємо, іншого разу програємо. Не завжди ми виграємо. Якщо ми програємо, то я надаю перевагу бути з демократією, яка програла, ніж з парафашизмом, що тріумфує", - підсумував Міхнік.
